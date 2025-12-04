La ministre des Sports en visite dans le Rhône ce vendredi

À l’occasion de la Journée mondiale du bénévolat, Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, sera au plus près des acteurs associatifs du département du Rhône ce vendredi 5 décembre.

Marina Ferrari sera dans le Rhône ce vendredi 5 décembre pour une journée consacrée au bénévolat, alors que l’ONU s’apprête à faire de 2026 l’année internationale des volontaires. La ministre entend rappeler l’importance de l’engagement associatif, particulièrement en fin d’année, période où les besoins se renforcent.

Son programme la conduira d’abord à Brignais, pour une visite conjointe des Restos du Cœur et du Secours catholique, avec participation à une distribution alimentaire. Elle échangera ensuite avec les bénévoles du café associatif 1000 vies à Saint-Genis-Laval, puis se rendra à la MJC de Chaponost.

L’après-midi sera dédiée aux Jeunes Sapeurs-Pompiers du Rhône et de la Métropole de Lyon, à Oullins-Pierre-Bénite, où la ministre assistera notamment à une démonstration de premiers secours. Une manière de valoriser toutes les formes d’engagement, des solidarités locales aux vocations citoyennes.