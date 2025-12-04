Actualité
Marina Ferrari, ministre des sports. (@AFP)

La ministre des Sports en visite dans le Rhône ce vendredi

  • par La Rédaction

    • À l’occasion de la Journée mondiale du bénévolat, Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, sera au plus près des acteurs associatifs du département du Rhône ce vendredi 5 décembre.

    Marina Ferrari sera dans le Rhône ce vendredi 5 décembre pour une journée consacrée au bénévolat, alors que l’ONU s’apprête à faire de 2026 l’année internationale des volontaires. La ministre entend rappeler l’importance de l’engagement associatif, particulièrement en fin d’année, période où les besoins se renforcent.

    Son programme la conduira d’abord à Brignais, pour une visite conjointe des Restos du Cœur et du Secours catholique, avec participation à une distribution alimentaire. Elle échangera ensuite avec les bénévoles du café associatif 1000 vies à Saint-Genis-Laval, puis se rendra à la MJC de Chaponost.

    L’après-midi sera dédiée aux Jeunes Sapeurs-Pompiers du Rhône et de la Métropole de Lyon, à Oullins-Pierre-Bénite, où la ministre assistera notamment à une démonstration de premiers secours. Une manière de valoriser toutes les formes d’engagement, des solidarités locales aux vocations citoyennes.

    à lire également
    Les Halles de Lyon Paul-Bocuse
    À Lyon, les travaux des Halles Paul Bocuse estimés à 13 millions d'euros

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les Halles de Lyon Paul-Bocuse
    À Lyon, les travaux des Halles Paul Bocuse estimés à 13 millions d'euros 15:52
    La ministre des Sports en visite dans le Rhône ce vendredi 15:20
    Un ménage sur six est en situation de vulnérabilité énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes 14:43
    Incendies domestiques : un pic hivernal préoccupant en Auvergne–Rhône-Alpes 14:37
    Meyzieu : le groupe scolaire des Calabres sacré champion de France de la sobriété énergétique 14:11
    d'heure en heure
    Auditorium : Gala Rossini avec Isabel Leonard 13:40
    gendarme
    Un réseau de faux livreurs arrêté dans l’ouest lyonnais 12:55
    Théâtre de la Renaissance : "I’m deranged", une voix iranienne 12:16
    Une météo avec des nuages envahissants laissera place à un temps plus voilé. @WilliamPham
    Météo : des températures particulièrement douces la semaine prochaine à Lyon 11:44
    Imbroglio autour du match de Coupe de France OL-Saint-Cyr Collonges 10:57
    Lyon : aux Brotteaux, le restaurant Le Splendid placé en redressement judiciaire 10:23
    HOTEL DE region auvergne rhone alpes à lyon
    Auvergne-Rhône-Alpes : les Socialistes demandent la démission "sans délai" de Brice Hortefeux 09:52
    parcoursup ouverture site information
    Arnaques en ligne : la préfecture du Rhône alerte sur de faux sites gouvernementaux 09:20
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut