Lyon : Un tag avec une cible visant Jean-Michel Aulas découvert à Perrache

  • par Loane Carpano
  • 2 Commentaires

    • Jeudi 4 décembre, une cible avec le nom de Jean-Michel Aulas inscrit en son centre, a été découvert sur un mur du centre d'échanges de Perrache.

    Un tag représentant une cible, avec le nom du candidat Jean-Michel Aulas inscrit en son centre, a été découvert sur un mur du centre d'échanges de Perrache ce jeudi 4 décembre. Selon les informations d'Actu Lyon, Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement et membre du groupe "Coeur Lyonnais" aurait prévenu la police et déposé une main courante à la suite de cette découverte.

    "Tout a commencé avec des insultes publiques"

    De son côté, le candidat et ancien président de l'OL n'a pas tardé avant de réagir sur ses réseaux sociaux et de dénoncer "un climat délétère qui s'installe à Lyon."

    Dans un post publié sur X, Jean-Michel Aulas en a notamment profité pour revenir sur la polémique de juillet dernier, l'opposant au vice-président de la Métropole de Lyon, Fabien Bagnon, décrite comme élément déclencheur : "Tout a commencé avec des insultes publiques, celles de M. Bagnon, celles qui m’ont qualifié de “nazi”, jamais désavouées", écrit le candidat. Il poursuit ses accusations : "Puis viennent les débordements verbaux, relayés par un journaliste : appels à “me dézinguer”, moqueries sur l’âge, évocations d’enlèvement… Et maintenant, une cible dessinée en pleine rue."

    "Je veux le dire avec gravité : la violence politique ne naît jamais d’un seul geste. Elle prospère quand les mots dépassent les bornes et que certains choisissent de se taire", dénonce Jean-Michel Aulas dans son tweet, avant d'affirmer que "l'escalade et l'intimidation n'ont pas leur place à Lyon."

    Lire aussi : "Vrais Lyonnais", "dérive nazie" : Aulas n'en a pas fini et demande des comptes à Doucet et Bernard

