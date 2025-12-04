Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Incendie à Vaise : l'homme grièvement blessé est mort

  • par La Rédaction

    • Le septuagénaire retrouvé inconscient dans son appartement en feu dans la nuit de mardi à mercredi est décédé à l’hôpital.

    L’habitant de 77 ans, secouru dans un logement ravagé par les flammes dans le 9e arrondissement de Lyon, est mort quelques heures après son transfert en urgence indiquent nos confrères du Progrès. Les pompiers l’avaient découvert sans connaissance au cœur de la nuit, dans un immeuble de la rue Cottin, à mi-chemin entre Valmy et Gorge-de-Loup.

    Les premières constatations laissent penser que le sinistre a pris naissance dans la chambre. Sur place, les enquêteurs ont relevé des éléments évoquant un accident domestique.

    L’appartement était très dégradé et plusieurs traces de consommation d’alcool et de tabac ont été repérées dont des mégots de cigarettes. Une autopsie sera pratiquée afin de préciser les circonstances exactes du décès.

    à lire également
    Lyon : le futur tramway express de l'Ouest lyonnais sur de bons rails

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Incendie à Vaise : l'homme grièvement blessé est mort 17:50
    Lyon : le futur tramway express de l'Ouest lyonnais sur de bons rails 17:36
    Bruno Bernard Dardilly
    Métropole de Lyon : Dardilly inaugure son tout nouveau quartier de l'Esplanade 17:10
    Le match entre l'OL et Saint-Cyr Collonges se jouera bien au Groupama Stadium 16:28
    Les Halles de Lyon Paul-Bocuse
    À Lyon, les travaux des Halles Paul Bocuse estimés à 13 millions d'euros 15:52
    d'heure en heure
    La ministre des Sports en visite dans le Rhône ce vendredi 15:20
    Un ménage sur six est en situation de vulnérabilité énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes 14:43
    Incendies domestiques : un pic hivernal préoccupant en Auvergne–Rhône-Alpes 14:37
    Meyzieu : le groupe scolaire des Calabres sacré champion de France de la sobriété énergétique 14:11
    Auditorium : Gala Rossini avec Isabel Leonard 13:40
    gendarme
    Un réseau de faux livreurs arrêté dans l’ouest lyonnais 12:55
    Théâtre de la Renaissance : "I’m deranged", une voix iranienne 12:16
    Une météo avec des nuages envahissants laissera place à un temps plus voilé. @WilliamPham
    Météo : des températures particulièrement douces la semaine prochaine à Lyon 11:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut