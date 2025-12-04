Incendie à Vaise : l'homme grièvement blessé est mort

Le septuagénaire retrouvé inconscient dans son appartement en feu dans la nuit de mardi à mercredi est décédé à l’hôpital.

L’habitant de 77 ans, secouru dans un logement ravagé par les flammes dans le 9e arrondissement de Lyon, est mort quelques heures après son transfert en urgence indiquent nos confrères du Progrès. Les pompiers l’avaient découvert sans connaissance au cœur de la nuit, dans un immeuble de la rue Cottin, à mi-chemin entre Valmy et Gorge-de-Loup.

Les premières constatations laissent penser que le sinistre a pris naissance dans la chambre. Sur place, les enquêteurs ont relevé des éléments évoquant un accident domestique.

L’appartement était très dégradé et plusieurs traces de consommation d’alcool et de tabac ont été repérées dont des mégots de cigarettes. Une autopsie sera pratiquée afin de préciser les circonstances exactes du décès.