Jeudi 4 décembre, le président de la Métropole de Lyon et la maire de Dardilly ont inauguré le tout nouveau quartier de l'Esplanade dans la commune de l'ouest lyonnais.

C'est sous un temps brumeux et frais, que le président de la Métropole Bruno Bernard et la maire de Dardilly, Rose-France Fournillon, ont inauguré le nouveau quartier de l'Esplanade ce jeudi 4 décembre à Dardilly : "Ce que nous inaugurons aujourd'hui ce n'est pas seulement un quartier c'est le résultat d'une aventure collective commencée il y a plus de 20 ans", a alors rappelé la maire de la commune.

A l'époque, ce grand projet de création d'un quartier et d'une place de village entre Dardilly-le-haut et Dardilly-le-bas n'était en effet qu'une idée : Remplacer un carrefour obsolète et dangereux par un vrai espace de vie moderne, apportant commerces, logements et espaces publics à l'abris des voitures. "Et puisqu'un projet ne se fait pas en un claquement de main, ce fut un long chemin", témoigne la maire dardilloise. C'est ainsi, que vingt ans plus tard, l'Esplanade a poussé entre le quartier des Noyerais et celui du Bourg.

"Redonner du dynamisme à la commune"

Initié en 2012 par la Métropole de Lyon, le projet visait à transformer le lieu obsolète en un nouvel espace de vie pour les Dardillois. En 2020, les premiers travaux sont lancés, suivies des premières livraisons : "C'est vraiment un élargissement, une transformation, un accompagnement du développement du centre ville de qualité qui va redonner du dynamisme à la commune", explique Bruno Bernard.

Aujourd'hui, le nouveau quartier compte 116 nouveaux logements diversifiés, huit nouveaux commerces, plus de 6 000 m2 de surfaces piétonnes aménagées et 117 arbres plantés autour de la grande esplanade centrale : "Ici nous avons construit la ville sur elle même pour protéger durablement nos espaces verts, nous ne l'avons pas étalée", indique la maire de la commune. "L'idée était vraiment de se dire : comment s'inscrire avec courtoisie dans un paysage ?", ajoute l'un des architectes du projet.

L'un des nouveaux îlots de logement du quartier.

Une offre de logements variée

Les 116 logements déjà livrés repose sur une offre variée, à savoir, des appartements proposés en accession libre, à la location ou en bail réel solidaire (BRS) : un dispositif facilitant l'accession abordable à la propriété "Combien de Dardillois m'ont dit que, sans le BRS, ils n'auraient pas pu accéder à la propriété", souligne Rose-France Fournillon.

C'est notamment le cas d'Aline, désormais propriétaire d'un T4 de 90m2 : "Sans ce dispositif je n'aurais pas pu acheter, c'est génial ça oeuvre à la mixité", se réjouit la jeune maman. "Ici vivent des personnes qui ont acheté à 2 600 euros le m2, des jeunes ou des retraités qui accèdent enfin à la propriété", ajoute le président de la Métropole de Lyon.

A ces 116 logements, devraient s'ajouter un nouvel îlot de dix-sept appartements d'ici 2028. Une nouvelle école dotée de dix-neuf classes et d'un gymnase verra quant à elle le jour pour la rentrée 2026.

Chiffres clés du projet :

Coût de 14 millions d'euros, dont 6,5 millions financés par la Métropole de Lyon et 1,5 million par la Ville de Dardilly

2,16 hectares de superficie

133 nouveaux logements

8 nouveaux commerces

1500m2 de surfaces plantées en pleine terre



