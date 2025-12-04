Un réseau de faux livreurs arrêté dans l’ouest lyonnais

Quatre suspects, dont un mineur, ont été interpellés après une série d’escroqueries visant des personnes âgées. Deux ont été placés en détention provisoire.

La compagnie de gendarmerie de L’Arbresle a mis fin à un vaste système d’escroqueries mené depuis février 2025 dans plusieurs communes de l’ouest lyonnais. Les auteurs se faisaient passer pour des livreurs, vêtus de gilets fluorescents, et sollicitaient un prétendu "paiement urgent" pour la remise d’un colis. Ils profitaient alors d’un faux terminal bancaire pour récupérer le code de la carte de leurs victimes, majoritairement âgées.

Au total, 54 faits ont été recensés pour un préjudice dépassant 32 000 euros. L’enquête menée par la brigade de recherches de L’Arbresle a permis d’identifier et d’interpeller quatre suspects. Présentés à la justice, deux ont été placés en détention provisoire, tandis que les deux autres ont été soumis à un contrôle judiciaire.