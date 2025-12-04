Dans un communiqué de presse paru ce jeudi après-midi, l'Olympique Lyonnais confirme que le 32e de finale de Coupe de France face au FC Saint-Cyr/Collonges se disputera bien le dimanche 21 décembre à 21h au Groupama Stadium.

La décision s'était faite attendre et avait créé un début de polémique entre la FFF, les deux clubs et le diffuseur, beIN Sport. Toutes les parties avaient d'ailleurs jusqu'à 16h ce jeudi pour prendre une décision quant au lieu du 32e de finale de Coupe de France entre les amateurs du FC Saint-Cyr/Collonges et l'Olympique Lyonnais. Et le dénouement est finalement positif puisque la rencontre entre les deux voisins se jouera bien au Groupama Stadium, le dimanche 21 décembre à 21h.

"Je sais à quel point la Coupe de France est un tournoi à part. Cette compétition porte en elle des valeurs fortes pour notre sport et incarne l'idée même que toutes les équipes ont une chance de réaliser leurs rêves, qu'importe d'où elles viennent" débute Michèle Kang, présidente de l'OL, dans le communiqué de presse du club. Avant de poursuivre : "C'est pour cela que malgré les nombreuses difficultés rencontrées, nous avons décidé que le match F.C. Saint Cyr Collonges Au Mont d'Or - OL se jouera au Groupama Stadium le dimanche 21 décembre, à 21 heures. Cela représentera un important effort financier de notre part dans un contexte complexe, mais nous avons choisi de le faire pour les joueurs de Saint-Cyr pour qui cela était très important, pour nos supporters, notre communauté, et plus largement pour tous les amoureux du football."

Un cri du cœur entendu

Le club lyonnais a donc entendu le président du FC Saint-Cyr Collonges, Hassane Baba-Arbi qui dans un communiqué publié mercredi soir en appelait "à la raison, à la solidarité et à l'esprit du football" alors qu'il souhaitait dans un premier temps disputer la rencontre le vendredi soir au Groupama Stadium, date refusée par le diffuseur beIN Sport pour des raisons de calendrier et alors que l'organisation de la rencontre au Groupama Stadium le dimanche soir n'était pas privilégiée par l'OL pour des raisons budgétaires.

Les coéquipiers de Corentin Tolisso accueilleront donc leurs voisins amateurs, pour un derby inédit qui s’annonce chargé d’émotion et fidèle à l’esprit de la Coupe de France.