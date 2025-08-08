La "vive indignation" des maires du Rhône et de la Métropole de Lyon après l’agression d’un maire en Isère

Illustration d’une écharpe tricolore bleu blanc rouge d’un élu de la République. Photographie de Nicolas Guyonnet / Hans Lucas. (Photo by Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

L’Association des Maires du Rhône et de la Métropole de Lyon et des Présidents d’intercommunalité (AMF69) demande un renforcement des dispositifs de protection pour les élus.

Après l’agression du maire de la commune de Villeneuve-de-Marc, dans l’Isère, mercredi 6 août, l’Association des Maires du Rhône et de la Métropole de Lyon et des Présidents d’intercommunalité (AMF69) a tenu à exprimer "sa plus vive indignation et sa pleine solidarité" à l’édile Gilles Dussault.

"Il y a urgence à renforcer les dispositifs de protection des élus"

Dans un communiqué diffusé jeudi, l’AMF69 condamne également "avec la plus grande fermeté cet acte", rappelant dans le même temps que cette attaque "aussi choquante qu’injustifiable, s’inscrit dans une tendance inquiétante dont le Rhône n’est pas épargné." Et d’ajouter : "Nous apportons notre soutien total à Gilles Dussault et son fils, leur famille, à l’équipe municipale, ainsi qu’à l’ensemble des élus confrontés à ces violences inacceptables."

En 2022, plusieurs maires du Rhône avaient, eux aussi, été agressés ou menacés de mort. L’association estime donc qu’il y a "urgence à renforcer les dispositifs de prévention, de protection et d’accompagnement des élus confrontés à de telles menaces, et à rappeler collectivement que l’engagement public ne peut, et ne doit jamais, exposer à de tels risques."

Hospitalisé à l’hôpital de Lyon Edouard Herriot, Gilles Dussault n’est plus en urgence absolue.

