Météo Lyon nuages
@WilliamPham

Météo : un 25 décembre froid et nuageux à Lyon

  par Nathan Chaize

    • Il fait froid ce jeudi 25 décembre à Lyon où le ciel devrait être nuageux malgré quelques éclaircies.

    Après quelques chutes de neige cette nuit, ce jeudi 25 décembre décembre sera froid et sec à Lyon. En matinée, le thermomètre ne dépasse par 0°C avec un léger risque de verglas. La grisaille matinale pourrait se dissiper au fil de la journée amenant quelques belles éclaircies dans l'après-midi.

    Le mercure ne dépassera pas les 4°C, même si le vent du nord s'est calmé depuis mercredi. Un temps relativement similaire devrait se maintenir jusqu'à la fin de la semaine et pour encore quelques jours au moins la semaine prochaine.

