Menacé de mort et agressé, un adjoint au maire de Bron porte plainte

L'adjoint au maire de Bron en charge des marchés forains aurait été menacé de mort et agressé par un habitant de Saint-Priest.

Les faits remontent au vendredi 6 janvier. Selon Raphaël Sultana, adjoint au maire de Bron en charge des marchés forains, un homme habitant à Saint-Priest s'installe au marché de Bron, "sans aucune autorisation, directement dans l'allée gênant le passage", décrit l'adjoint à Lyon Capitale.

Un premier rappel à l'ordre

Equipé d'un caddie remplit de vêtements, "arrogant", l'homme est forcé de quitter les lieux après l'intervention de la police municipale, accompagnée de Raphaël Sultana.

Trois jours plus tard, lundi 6 janvier, l'homme est de nouveau sur le marché et tente de déballer son étale. "Là effectivement ça ne se passe pas très bien", raconte l'élu. Selon sa version, alors que lui et deux agents de l'ASVP lui demande de partir, ils reçoivent "des insultes et des menaces de mort".

Insulte et coup au thorax dans un supermarché

Raphaël Sultana et les deux agents déposent plainte, dans la foulée, l'homme est auditionné. Il serait déjà connu des services de police. Le lendemain, mardi 7 janvier, l'élu se rend dans la galerie marchande d'Auchan "pour changer les piles d'une télécommande".

"Je vois quelqu'un qui m'insulte, il me dit : 'à cause de toi j'ai fait de la garde à vue' et il me frappe au thorax", rapporte l'adjoint. L'homme a été présenté en comparution immédiate le 12 janvier devant le tribunal judiciaire de Lyon. L'accusé, qui avait pourtant reconnu les faits, a finalement nié en bloc. L’audience est renvoyée au 8 juin 2023.

"Du désordre"

Le maire de Bron, Jérémie Bréaud a sollicité la protection fonctionnelle, elle prendra fin lorsque l'affaire aura été jugée et permet de couvrir les frais de procédure. Depuis son arrivée à Bron, l'élu LR s'est donné pour mission de mettre de l'ordre dans la ville, ce qui lui a valu plusieurs menaces et une agression.

Sur les marché spécifiquement, "il y avait du désordre, nous voulions améliorer la qualité des marchés, juge Raphaël Sultana. Des gens trichaient, nous avons procédé à cinq, six expulsions et fait environ 17 conseils de discipline."