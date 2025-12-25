Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Deux voleurs arrêtés en flagrant délit avec 350 € du butin à Villefranche-sur-Saône

  • par La rédaction

    • La police a interpellé deux voleurs en flagrant délit mercredi 24 décembre à Villefranche-sur-Saône.

    Deux hommes âgés d'une trentaine d'années ont été interpellés par la police municipale mercredi 24 décembre à Villefranche-sur-Saône. Selon nos confrères du Progrès, les deux individus venaient de commettre plusieurs vols dans des boutiques de la ville.

    Trois enseignes ont été ciblées pour un préjudice total de 350 € selon nos confrères. Les deux hommes ont été interpellés en flagrant délit alors qu'ils avaient encore l'ensemble de leur butin sur eux.

    Ils ont reconnu les faits et indiqué avoir commis ces vols pour offrir des cadeaux de Noël. Ils ont été relâchés et feront l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), doublée d’une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) en mai 2026.

    Rétro 2025 : les punchlines qui ont marqué l'année à Lyon

