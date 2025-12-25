Actualité
Le Caladois, Laurent Solly, directeur général de Facebook France. (Photo de Thomas SAMSON / AFP)

Le Rhodanien Laurent Solly quitte Meta : bientôt patron du groupe Les Echos-Le Parisien ?

  • par La rédaction

    • Laurent Solly a annoncé son départ de Meta sur les réseaux sociaux. Il pourrait rejoindre le groupe LVMH.

    Le Caladois Laurent Solly a annoncé son départ du groupe Meta, maison mère de Facebook. ""Après plus de 12 ans au sein de Meta, le temps est venu de débuter une nouvelle aventure professionnelle", a-t-il écrit sur le réseau social Linkedin se disant "empli d’une très grande gratitude et émotion pour tous (ses) amis et collègues". Le natif de Villefranche-sur-Saône est passé par le cabinet de Nicolas Sarkozy au minsitère de l'Intérieur, avant d'occuper plusieurs postes à TF1.

    "Cette aventure à Meta m’a apporté d’immenses satisfactions professionnelles, fait découvrir la Silicon Valley, son énergie et son ambition sans limites, m'a fait appréhender de nouveaux marchés et de nouvelles cultures, appris le business international, fait comprendre l’intensité et la vitesse des transformations technologiques en cours, réaliser l’impact des bouleversements, des opportunités et des challenges que nous vivons. Ce furent des années riches d’apprentissage, d’audace et de réussites collectives", poursuit-il.

    Recruté par Facebook France en 2013, Laurent Solly devrait rester dans le monde des médias. Selon le journal Challenges, il pourrait succéder à Pierre Louette comme PDG du Groupe Les Echos-Le Parisien de LVMH. "Une nouvelle histoire va s'ouvrir pour moi désormais, elle sera enthousiasmante !", a-t-il écrit sur Linkedin.

