Les dynasties lyonnaises : histoire, poids, influence

Appartenant à une riche famille de soyeux lyonnais, Alain Mérieux, 87 ans, est le petit-fils de Marcel Mérieux, biochimiste et fondateur de l’institut Mérieux, spécialisé dans les vaccins. Il a épousé Chantal Berliet, fille de Paul Berliet, le constructeur automobile français de la marque Berliet. Alain Mérieux a créé bioMérieux, entreprise mondiale spécialiste du diagnostic in vitro permettant de déterminer l’origine d’une maladie ou d’une contamination. @MaxPPP