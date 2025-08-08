Economie
Appartenant à une riche famille de soyeux lyonnais, Alain Mérieux, 87 ans, est le petit-fils de Marcel Mérieux, biochimiste et fondateur de l’institut Mérieux, spécialisé dans les vaccins. Il a épousé Chantal Berliet, fille de Paul Berliet, le constructeur automobile français de la marque Berliet. Alain Mérieux a créé bioMérieux, entreprise mondiale spécialiste du diagnostic in vitro permettant de déterminer l’origine d’une maladie ou d’une contamination. @MaxPPP
Article payant

Les dynasties lyonnaises : histoire, poids, influence

  • par Guillaume Lamy

    • Lyon a vu l’émergence de lignées familiales puissantes et influentes, actrices majeures de son essor économique, culturel et social. Ces dynasties ancrées localement ont rayonné, et rayonnent encore parfois, souvent bien au-delà de la région. Elles touchent l’industrie (textile, chimique, automobile, électrique), la construction mécanique, la médecine, la bijouterie-joaillerie ou encore le secteur alimentaire. Panorama de onze grandes dynasties lyonnaises s’échelonnant du XVIIIe siècle à nos jours.

    Il vous reste 96 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Berliet
    Article payant “L’empreinte des dynasties est encore présente dans les milieux ecclésiastiques et universitaires”
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Berliet
    Article payant “L’empreinte des dynasties est encore présente dans les milieux ecclésiastiques et universitaires” 10:30
    Article payant Les dynasties lyonnaises : histoire, poids, influence 09:57
    La "vive indignation" des maires du Rhône et de la Métropole de Lyon après l’agression d’un maire en Isère 09:29
    @Hugo LAUBEPIN
    Carte interactive. Pollution, bactéries... Les eaux de baignade près de Lyon sont-elles de bonne qualité ? 09:00
    Lyon : la qualité de l’air oscille entre moyenne et mauvaise ce vendredi  08:33
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : dans le quartier de Perrache, ils lui volent son sac sous la menace d’un couteau 07:57
    Canicule : le Rhône et quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:33
    Météo soleil
    Météo : 36 degrés attendus sous un soleil de plomb ce vendredi à Lyon 07:15
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales : le Conseil constitutionnel valide le nouveau mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille 07/08/25
    Vénissieux : le portail installé pour gêner les dealers boulevard Ambroise-Croizat a été incendié 07/08/25
    Football : deux joueuses d'OL Lyonnes nommées pour le Ballon d'Or 2025 07/08/25
    Pascal Blache
    Lyon : le maire du 6e arrondissement Pascal Blache pourrait prolonger sa mise en retrait 07/08/25
    Vigilance orange canicule : Villeurbanne déploie des mesures préventives 07/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut