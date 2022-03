Le maire écologiste de Givors, Mohamed Boudjellaba, a été agressé lundi. Il a déposé plainte. Il accuse un entrepreneur de la commune de l'avoir menacé physiquement.

Mohamed Boudjellaba, maire écologiste de Givors, dans la Métropole de Lyon, a porté plainte pour agression lundi 14 mars. "Devant chez ma mère, j'ai été agressé physiquement, et menacé de mort, en tant que maire et président de la Sagim. J'ai déposé plainte contre l'agresseur et l'affaire est désormais aux mains de la justice", explique le maire de Givors.

Il accuse le gérant d'une société SCI (Société civile immobilière) de l'avoir agressé physiquement et verbalement. Le gérant givordin n'est pas totalement inconnu dans sa commune. Il est au cœur d'une affaire de malfaçon lors de travaux effectués pendant la construction d'un centre commercial à Givors. Un contentieux encore aujourd'hui pas vraiment réglé. En 2017, l'entrepreneur était condamné à de la prison avec sursis après avoir menacé l'ancien maire PCF de la ville, Martial Passi.

"Être élu, c'est se battre au quotidien pour sa ville et ses habitantes et habitants. C'est aussi accepter les critiques et les débats politiques. Je suis et resterai toujours ouvert au dialogue. Mais je n'ai pas été élu pour me faire agresser, pour recevoir des coups et des menaces de mort, ni pour voir ma famille menacée. Jamais je n'accepterai le recours à la violence, quelle que soit sa forme. Ensemble, soyons unis pour construire une ville fraternelle", poursuit Mohamed Boudjellaba.