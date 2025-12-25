Pollution : une qualité de l'air dégradée à mauvaise ce jeudi à Lyon

Les concentrations en particules fines sont importantes ce jeudi à Lyon.

La qualité de l'air est globalement dégradée à Lyon ce jeudi 25 décembre. Selon l'observatoire régional, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, "le vent devrait s’affaiblir et les concentrations en particules fines devraient augmenter (...) en lien avec les concentrations en particules fines PM2,5".

L'est et le sud-est de la métropole de Lyon est particulièrement touché avec une forte concentration en particules fines PM2,5. L'indice de qualité de l'air est ainsi "mauvais". Les niveaux de concentration en particules fines PM10, dioxyde d'azote, Ozone, et dioxyde soufre restent néanmoins faibles.