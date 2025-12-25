Actualité
des embouteillages sur une autoroute en france Voitures
Illustration embouteillages. (Photo Jean-Marc Barrère / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Bison futé : du monde sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end

  • par Nathan Chaize

    • Bison futé prévoit une week-end chargé sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs comme celui des retours.

    La circulation sera difficile ce week-end sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé hisse le drapeau orange dès vendredi dans le sens des départs uniquement dans la région, tandis que le reste de la France est en vert.

    Le drapeau rouge est même hissé dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes samedi, tandis que le reste de la France est en orange. Dans le sens des retours, le drapeau orange est hissé dans l'est de la France. Dimanche, Bison futé place la région en orange dans le sens des départs.

    Dans le détail

    Vendredi 26 décembre, "dans le sens des départs, le niveau de trafic en région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait être particulièrement élevé, et tout particulièrement sur les autoroutes A7, A40, A41, A42, A43 et A48, ainsi que sur le contournement Est de Lyon (A46/N346) et l’accès au tunnel du Mont-Blanc (N205) depuis le milieu de la matinée, jusqu‘en début de soirée", indique Bison futé.

    Samedi 27 décembre dans le sens des départs, Bison futé prévoit une "circulation très dense attendue sur les autoroutes A7, A39, A40, A43 et A48, ainsi que sur le contournement Est de Lyon (A46/N346) et l’accès au tunnel du Mont-Blanc (N205)". Dans le sens des retours, "Des niveaux de trafic élevés sont également à prévoir en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les autoroutes A7, A40, A43 et pour l’accès au tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie essentiellement", précise encore l'organisme de prévisions.

    Dimanche enfin, dans le sens des départs, "la région Auvergne-Rhône-Alpes devrait connaitre une importante circulation dès la fin de la matinée, jusqu’en début de soirée (A6 depuis Beaune, A7, A40, A43, contournement Est de Lyon)".

