En images. Noël sous la neige à Lyon, une première depuis quinze ans

De la neige à Dommartin le jeudi 25 décembre. (@NC)

De la neige est tombée à Lyon et dans le département jeudi 24 décembre en soirée. Une première depuis quinze ans.

Quinze que nous n'avions pas eu de neige pour Noël à Lyon. Dès le début de soirée, les premiers flocons sont tombés entre Rhône et Saône, et dans l'ensemble de l'agglomération et du Rhône.

Le dernier épisode remonte à 2010

Dans le département, les autorités avaient anticipé cette possible période hivernale exceptionnelle : plus de 250 agents ont été mobilisés pour assurer la viabilité des routes et prévenir les risques de verglas et d’accidents.

neige à lyon at christmas on dirait un rêve 🥺 pic.twitter.com/LUcMzPE5kn — Andrey Fuso (@andreyrf_) December 25, 2025

Les chutes de neige sont restés légères avec quelques petits centimètres au sol dans les monts du Lyonnais notamment. Lyon se réveille tout de même avec une fine couche de neige au sol le jour de Noël, fait suffisamment rare pour être mentionné.

Pour les Lyonnais, le dernier "Noël blanc" digne de ce nom remonte à 2010. La ville s'était réveillée sous un manteau de neige, couronnant un mois de décembre historiquement froid. Si d’autres épisodes ont marqué la région, comme celui de 2014, les flocons étaient arrivés trop tard, le 27 décembre. Quinze ans après, 2010 reste la référence absolue, un souvenir givré qui n’a toujours pas été égalé depuis dans la capitale des Gaules.