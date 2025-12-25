Culture
Yveline Loiseur, Sans titre 2 Collection de l’artiste © Y. Loiseur / Courtesy Galerie Françoise Besson

Musée Paul-Dini : dialogues entre peinture et photographie

  • par Martine Pullara

    • Explorer les relations entre la peinture et la photographie du XIXe siècle à aujourd’hui, tel est le propos de la nouvelle grande exposition du musée Paul-Dini, musée d’art moderne et contemporain de Villefranche-sur-Saône qui réunit autour de cent œuvres une trentaine d’artistes peintres et photographes. 

    L’apparition de la photographie

    Longtemps destinée à donner une représentation fidèle du monde, la peinture est confrontée au XIXe siècle à l’apparition de la photographie qui permet de composer avec la lumière et de saisir les moindres détails de la réalité, révolutionnant par ailleurs le point de vue, le cadrage, le mouvement et l’instantanéité. 

    Dès lors, un dialogue constant s’est mis en place entre deux techniques qui s’influencent, s’enrichissent mutuellement et se réinventent autour de thèmes communs – portrait, paysage, nature morte, scène de genre – intégrant aujourd’hui l’intelligence artificielle. 

    Le musée expose des artistes essentiellement de la région et pas des moindres. On citera Delphine Balley, Yveline Loiseur, Marc Desgrandchamps, Jacqueline Salmon, Jean-Marc Cerino, Jean Batail, Guénaëlle de Carbonnières, Gabriel Loppé, Félix Thiollier, sans oublier les frères Lumière !

    Regarder, révéler. Dialogues entre peinture & photographie – Jusqu’au 22 février 2026 au musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône – musee-paul-dini.com

