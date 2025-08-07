Le maire d’une commune de l’Isère transporté à l’hôpital à Lyon après une violente agression

Le maire de la commune de Villeneuve-de-Marc, Gilles Dussault, en Isère, a été violemment agressé mercredi 6 août. Il a été transporté en urgence absolue à l’hôpital Lyon Édouard Herriot.

Alors qu’il était accompagné de son fils de 28 ans, le maire de la commune de Villeneuve-de-Marc (Isère), Gilles Dussault, a été violemment agressé par un homme aux alentours de 17 heures mercredi 6 août. Le suspect l’a attaqué à l’aide d’un objet contondant avant de prendre la fuite. Il est activement recherché par les forces de l’ordre, indique la préfecture de l’Isère dans un communiqué diffusé mercredi soir.

Transporté à l'hôpital Edouard Herriot

De son côté, Gilles Dussault, 63 ans, a été transporté en urgence absolue à l’hôpital de Lyon Édouard Herriot, dans le 3e arrondissement. Son pronostic vital n'est plus engagé ce jeudi matin. Son fils a, lui, été légèrement blessé.

La préfète de l’Isère, Catherine Séguin, "condamne avec la plus grande fermeté cet acte grave et inacceptable à l’égard d’élus qui œuvrent pour l’intérêt général" et apporte "son soutien au maire, à sa famille et à l’ensemble de l’équipe du conseil municipal."

Sur ses réseaux sociaux, le président de région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a exprimé son "immense" colère. "Au nom de la Région, je tiens à lui exprimer notre plus profond soutien. Les maires sont des acteurs essentiels de notre vie locale : l’ordre républicain doit les protéger", a-t-il déclaré.