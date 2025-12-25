Actualité
Villa Florentine © Tim Douet

Lyon : une vente aux enchères exceptionnelle à la Villa Florentine avant des travaux

  • par La rédaction

    • Avant de fermer ses portes pour une rénovation d’envergure, l’emblématique hôtel 5 étoiles de la colline de Fourvière organise une vente aux enchères exceptionnelle.

    C’est une page qui se tourne pour la Villa Florentine. Rachetée le 2 octobre dernier par le groupe Beauvallon Collection, l’institution lyonnaise et son restaurant étoilé, Les Terrasses de Lyon, s’apprêtent à entamer plusieurs mois de travaux. Mais avant que le chantier ne débute, l’établissement offre aux Lyonnais la possibilité de repartir avec un morceau de son histoire.

    Lustres monumentaux et souvenirs de palace

    Le mercredi 7 janvier, la vente se déclinera en deux temps forts. À 13 h, en direct du palace se tiendra une première session prestigieuse qui mettra à l'honneur 55 pièces d'exception. Parmi les lots phares : des bronzes du XIXe siècle, une peinture de la place des Terreaux (estimée entre 1 000 et 2 000 euros) ou encore un spectaculaire lustre corbeille de 1,50 mètre de haut.

    À 15h, sur internet : la seconde partie de la vente se jouera en ligne. Plus de 550 objets variés seront proposés aux enchères : mobilier de style, luminaires, mais aussi des équipements plus insolites issus de l’espace fitness, comme des vélos et des tapis de course.

    Si les pièces d'art attireront les collectionneurs, l'événement se veut accessible au plus grand nombre. Les premières mises à prix débutent à 3 euros pour certaines reproductions, permettant à chacun de s'offrir un souvenir de ce fleuron de l'hôtellerie lyonnaise avant sa métamorphose.

    Le Rhodanien Laurent Solly quitte Meta : bientôt patron du groupe Les Echos-Le Parisien ?

