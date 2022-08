La Ville de Lyon planifie une nouvelle alimentation scolaire

Dès la rentrée scolaire 2022, la Ville de Lyon met en place une nouvelle offre de restauration pour manger sainement.

Dès septembre, les 129 cantines lyonnaises proposeront une restauration plus saine, plus durable et d’une meilleure qualité. La Ville de Lyon souhaite relocaliser l’alimentation tout en soutenant l’agriculture bio.

"Manger local, frais, bio et équilibré à l’école"

La Ville de Lyon tente de mettre en place un approvisionnement bio à 50% cette année (qui augmenterait de 75% à 100% d’ici 4 ans) et avec une origine locale à 50%, dont 20% à moins de 50km. Pour cela, la visite d’une ferme est prévue dans le but de rencontrer les producteurs qui fournissent les restaurants scolaires à Lyon.

