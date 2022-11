Rhône : 2 000 tonnes de pneus agricoles usagés seront collectés

Près de 2000 tonnes de pneus agricoles usagés répartis sur l'ensemble du département du Rhône devraient être collectés par l'entreprise EURL services & co.

La Chambre d'agriculture du Rhône et le syndicat agricole, FDSEA 69, s'associent pour faire une collecte de pneus agricoles usagés répartis sur l'ensemble du territoire rhodanien. L'entreprise spécialisée dans le secteur des travaux, EURL services & co est chargée de récolter les pneus. Le syndicat agricole estime qu'il y a "environ 2000 tonnes de pneus sur l'ensemble du département".

L'opération qui a été lancée le 19 octobre dernier, s'étendra sur les différents sites jusqu'en mars 2023.

Une gestion des déchets de pneumatiques, couteuse pour les agriculteurs

Les pneus agricoles usagés ne sont pas catégorisés dans la même filière que les déchets pneumatiques classiques. Depuis le décret promulgué en 2015, les agriculteurs ne sont plus reconnus comme "valorisateurs" des pneus usagés mais sont responsables de leur traitement. La FDSEA du Rhône explique qu'il "est donc de la responsabilité de l’agriculteur de la faire éliminer à ses frais par un collecteur agrée, ce qui peut devenir rapidement très coûteux."

De manière à structurer la gestion de la collecte des déchets de pneumatiques, les entreprises de la filière signent une charte en faveur du recyclage des pneus sur les exploitations agricoles avec l'association Ensivalor en 2019. L'opération collective s'est également conçue à la suite de la signature d’un accord entre le ministère de l'Ecologie, de l'Energie et des Territoires et les manufacturiers, importateurs de pneumatiques, les constructeurs automobiles ainsi que la profession agricole dans l’objectif d’accompagner techniquement et financièrement les projets de collecte qui se créent.

En plus d'être mené par la Chambre de l'agriculture et le syndicat agricole, le projet est en partie soutenu par 12 collectivités, dont la Métropole de Lyon et le Département.

11 sites de collecte

Durant plusieurs mois, la collecte se tiendra sur 11 sites différents répartis dans le Rhône : Ets Bernard (Aveize), Cuma de Savigny et Vaugneray, Les Auberges de la CCMDL, Coopérative Oxyane, Eau Energie, Mairie de St Igny de Vers, Distillerie de Belleville, les deux exploitants : GAEC Girin et Fabrice Nové-Josserand, puis la commune de Les Sauvages.