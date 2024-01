Les agriculteurs ont décidé de quitter leur point de blocage de Limonest, sur la M6. Ils restent mobilisés sur l'A42 ou sur l'A7.

Alors que le président de la FNSEA Arnaud Rousseau avait affirmé en début d'après-midi que les agriculteurs resteraient "au moins jusqu'à 20h" sur la M6, à hauteur de Limonest, le blocage est en passe d'être levé ce vendredi après midi. Quelques minutes avant les annonces de Gabriel Attal, les agriculteurs de la FDSEA 69, présent sur l'autoroute depuis mercredi midi, ont décidé de lever le camp.

"On se laisse le weekend et peut être le début de semaine prochaine pour voir si on remet en place le blocage à cet endroit là" affirme le syndicat agricole qui avait ce midi tenu son congrès annuel sur les voies de l'autoroute, en présence notamment de Fabienne Buccio, préfète de Région.

La circulation sur la M6 ne devrait pouvoir reprendre qu'après le nettoyage de la route, ce qui pourrait prendre encore plusieurs heures.

L'A42 toujours coupée

Malgré la levée de ce blocage qui paralysait depuis deux jours le nord de Lyon, la mobilisation se poursuit par ailleurs. D'autres axes sont toujours concernés par d'importants blocages dans le Rhône et autour de Lyon. L'A42 est toujours coupée dans les deux sens de la circulation, ce qui risque de rendre très compliquée la desserte du Groupama Stadium ce vendredi soir pour le match entre l'Olympique Lyonnais et Rennes à 21h.

Plus au sud, l'A47 est coupée à la circulation dans le sens Lyon-Saint-Etienne après Rive-de-Gier et l'A7 est coupée au niveau de Chanas. Enfin, sur l'A43, de nouveau blocage sont prévus en fin de journée en direction de Grenoble et de Chambéry, ce qui devrait occasionner d'importantes difficultés de circulation à l'heure des départs en weekend.

Depuis plusieurs jours les agriculteurs sont mobilisés partout en France pour dénoncer notamment "leur faible rémunération". Gabriel Attal, qui vient d'arriver en Haute-Garonne, dans le petit village de Montastruc-de-Salies, doit faire des annonces qui conditionneront en grande partie la suite du mouvement de colère agricole.