L'autoroute A7 bloquée au sud de Lyon par des agriculteurs

Après avoir bloqué pendant plusieurs jours l'autoroute A64 au sud de Toulouse, les agriculteurs bloquent depuis cette nuit l'autoroute A7 dans la Drôme et dans les deux sens de la circulation.

Les agriculteurs poursuivent ce mardi leurs actions de blocage, alors que les négociations sont toujours dans l'impasse avec le gouvernement de Gabriel Attal. Présents sur l'autoroute A64 depuis jeudi au niveau de Carbonne, au sud de Toulouse, depuis cette nuit c'est désormais l'A7, au sud de Lyon qui est concernée par des blocages.

Une vingtaine de tracteurs d'agriculteurs bloquent la circulation depuis 4h du matin dans les deux sens de circulation au niveau de Saint-Rambert-d'Albon, dans la Drôme.

D'importantes difficultés sur le secteur

Un plan de circulation a été mis en place par la préfecture. En direction de Lyon, la sortie est obligatoire à Valence Sud et les véhicules doivent emprunter l'A49 pour rejoindre l'agglomération. Dans l'autre sens de la circulation, la sortie est obligatoire à Chanas et les véhicules doivent emprunter la N7 et la N86. En direction du sud, les bouchons remontent, à 7h30, jusqu'à Roussillon.

⚠️ #Manifestation sur #A7

Une vingtaine de tracteurs d’agriculteurs bloquent la circulation dans les deux sens à hauteur d’Albon sur l’autoroute A7.



Le plan PaLoMar est activé pour mettre en place les déviations.



➡️ sens Sud => Nord, sortie obligatoire à Valence Sud. Déviation… — Préfet de la Drôme 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet26) January 23, 2024

"Aucune évacuation des blocages par les forces de l'ordre n'est prévue à ce stade car il n'y a pas de dégradations" avait assuré lundi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Des #agriculteurs bloquent l'autoroute A7 dans les deux sens de circulation depuis 4h du matin dans la Drôme. #AgriculteursEnColere pic.twitter.com/kD8ZUUZQSM — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 23, 2024

Les agriculteurs veulent poursuivre leur blocage

Le monde agricole manifeste depuis la semaine dernière avec plusieurs revendications comme la fin de l'augmentation du prix du gazole pour les tracteurs, pour une simplification administratives ou encore une meilleure rémunération des agriculteurs de la part des industriels et des grandes surfaces.

Les agriculteurs ont déjà annoncé qu'il n'y aurait "pas de levée des actions" tant qu'il n'y aura "pas de décisions concrètes" de l'exécutif.