Accident de trottinette à Lyon : le conducteur de l'ambulance a été placé en garde à vue

Quelques heures après l'accident qui a coûté la vie à deux adolescents, le conducteur de l'ambulance a été placé en garde à vue comme l'exige la procédure. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.

Suite à la collision entre une trottinette et un véhicule qui a coûté la vie à deux adolescents lundi en fin d'après-midi, le conducteur de l'ambulance a été placé en garde à vue. Dans un communiqué, le parquet de Lyon annonce avoir ouvert une enquête du chef d’homicide involontaire confiée à la DDSP (Direction départementale de la sécurité publique) du Rhône.

Le conducteur roulait avec un permis probatoire

D'après les informations de RTL, l'homme de 36 ans avait un lourd passif. Il circulait avec un permis probatoire sur lequel il ne lui restait plus que deux points sur huit. En effet, il s'était vu retirer son permis en 2019 après avoir perdu l'ensemble de ses points. Lors de la vérification du SNPC (système national des permis de conduire), les enquêteurs ont relevé 28 infractions à son nom (dépassement de lignes blanches et excès de vitesse notamment). Il aurait aussi roulé sans assurance.

Toujours selon la radio nationale, le conducteur était en route pour se rendre sur une intervention en appui du Samu au sujet d'une intoxication médicamenteuse au moment du drame. Il a alors emprunté la voie réservée aux bus et aux deux roues non immatriculés avant de percuter les deux lycéens. Les dépistages alcooliques et stupéfiants auxquels il s'est soumis après l'accident étaient négatifs.

Pour l'heure, l'enquête se poursuit afin de connaître les circonstances exactes de la collision.