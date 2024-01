Colère des agriculteurs : les blocages vont se poursuivre au moins jusqu'à 20h

Les agriculteurs présents depuis mercredi dans différents points de blocages sur les autoroutes autour de Lyon étaient réunis ce midi sur la M6 au niveau de Limonest. Ils attendent les annonces du Premier ministre Gabriel Attal pour décider de la suite du mouvement.

A l'heure où habituellement des dizaines de voitures défilent sur la M6 au nord de Lyon, ce vendredi midi se tenait, au milieu des voies, le congrès annuel de la FDSEA 69. Devant près de 200 agriculteurs réunis sur l'autoroute au niveau de Limonest, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, a confirmé que le blocage allait se poursuivre, au minimum jusqu'à 20h ce vendredi.

Les annonces du premier ministre Gabriel Attal, qui devrait s'exprimer dans l'après midi depuis la Haute-Garonne, vont conditionner en grande partie la suite de ce mouvement de protestation. "Tout le monde est sur la brèche, fatigué, et on n’attend qu’une chose : pouvoir retourner sur nos exploitations" affirme Arnaud Rousseau.

Arnaud Rousseau, président de la FNSEA sur le point de blocage de la M6 à Limonest. (@C.M.)

"La balle est dans son camp"

En présence également de Fabienne Buccio, préfète de Région, qui a apporté son soutien sans équivoque au mouvement, rappelant les actions prises par ses services pour faciliter la vie des agriculteurs, le président du syndicat agricole à la manœuvre dans cette révolte nationale a demandé au gouvernement "d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite".

👉🏼Fabienne Buccio « On se parle, on n’est pas toujours d’accord, mais on avance. On a compris qu’on avait un intérêt commun qui est le votre.



🌾On a besoin de votre agriculture qui est, qu’on se le dise, exceptionnelle, et on a besoin que les agriculteurs… pic.twitter.com/0YZ1tKDzP0 — Lyon Capitale (@lyoncap) January 26, 2024

"La balle est dans son camp" a conclu Arnaud Rousseau à quelques heures des annonces de Gabriel Attal.

L'A47, l'A42 et l'A7 également touchées autour de Lyon

Les autres blocages se poursuivent dans la région lyonnaise avec notamment une opération escargot menée sur l'A47 entre Lyon et Saint-Etienne, ou encore sur l'A42 à l'est de Lyon. L'A7 est également coupée entre Chanas et le sud, dans les deux sens de la circulation. "Les automobilistes sont invités à différer tout déplacement et à privilégier les transports en commun" explique la préfecture du Rhône.