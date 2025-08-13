La vigilance rouge canicule levée dès demain dans le Rhône

Instaurée depuis mardi 12 août, la vigilance rouge canicule sera levée jeudi 14 août au matin dans le Rhône.

Les lyonnais vont pouvoir souffler. Après deux journées de canicule intenses, la vigilance rouge devrait être levée jeudi 14 août à 6 heures du matin. Ce changement de niveau concerne les départements du Rhône, mais aussi ceux de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère.

Météo France précise néanmoins que cette légère baisse des températures reste provisoire car de très fortes chaleurs sont de nouveau attendues de vendredi à dimanche sur la moitié sud du pays.

