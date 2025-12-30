Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un mardi gris et glacial à Lyon, seulement 2 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée globalement grise et toujours très fraiche qui attend l'agglomération lyonnaise ce mardi 30 décembre 2025.

    Pour cette avant dernière journée de l'année 2025, le ciel restera globalement gris ce mardi 30 décembre. L'anticyclone hivernal persistera tout au long de la journée avec une grisaille tenace sous un vent de nord plutôt désagréable.

    Côté températures, il fait -1 degré ce mardi matin et le mercure ne dépassera pas les 2 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 5 à 6 degrés en dessous des normales de saison et un épisode de froid qui devrait encore s'accentuer d'ici la fin de semaine à Lyon.

    Lyon : bientôt effacées à cause de travaux, des fresques reproduites à l'identique

