Image d’illustration canicule à Lyon. (Photo Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Canicule : la Métropole de Lyon renforce ses actions

  • par Nathan Chaize

    • Depuis ce mardi, le territoire métropolitain est placé en vigilance rouge canicule. La Métropole de Lyon a annoncé plusieurs mesures pour protéger les habitants.

    En coordination avec les services de l’État, la collectivité adapte ses services : les déchèteries n’ouvriront que le matin, de 7h30 à 12h, jusqu’à jeudi inclus. Les musées des Confluences et Lugdunum seront accessibles gratuitement, ce dernier accueillant le public « dans la limite des jauges maximales ». Les grands parcs de Parilly et Lacroix-Laval restent ouverts aux horaires habituels.

    Pour les publics fragiles, le « plan bleu » est activé dans tous les Ehpad. Les sorties sont annulées dans les structures de la petite enfance, de protection de l’enfance et d’accueil de loisirs. « Chaque jour, nos équipes appellent ou rendent visite aux personnes vulnérables », précise la Métropole. Les maraudes auprès des personnes vivant en squats ou bidonvilles sont également renforcées.

    La collectivité invite par ailleurs chacun à adopter des gestes simples : fermer volets et fenêtres aux heures chaudes, limiter les activités physiques, privilégier les lieux frais et rester bien hydraté. Un numéro national gratuit, le 0 800 06 66 66, est accessible entre 9h et 19h pour toute information.

    Le site de dark pattern "Charlotte Lyon" de nouveau en ligne

