A Vaulx-en-Velin, Mini World baisse ses tarifs pendant la canicule

A Vaulx-en-Velin, Mini World baisse ses prix jusqu'au 17 août en raison de la canicule.

Depuis le vendredi 8 août et jusqu'au dimanche 17 août, Mini World applique des tarifs réduits pour permettre de faire face à la canicule. Pour les enfants, l'entrée passe à 9,90 € au lieu de 13,50 €. Pour les adultes, l'entrée est quant à elle réduite à 14,90 € au lieu de 18,50 €.

Ce tarif est accessible sur la billetterie en ligne avec le code CHALEUR. Au programme cet été, "Monsieur Madame : cherche et trouve" où les 32 personnages se sont cachés dans les cinq mondes que comporte l’exposition.

"Jurassic Expérience" est également toujours à découvrir autour de l'univers des films Jurassic Park.