Actualité
Port de Saint-Tropez au Mini World Lyon. @CM

A Vaulx-en-Velin, Mini World baisse ses tarifs pendant la canicule

  • par Nathan Chaize

    • A Vaulx-en-Velin, Mini World baisse ses prix jusqu'au 17 août en raison de la canicule.

    Depuis le vendredi 8 août et jusqu'au dimanche 17 août, Mini World applique des tarifs réduits pour permettre de faire face à la canicule. Pour les enfants, l'entrée passe à 9,90 € au lieu de 13,50 €. Pour les adultes, l'entrée est quant à elle réduite à 14,90 € au lieu de 18,50 €.

    Ce tarif est accessible sur la billetterie en ligne avec le code CHALEUR. Au programme cet été, "Monsieur Madame : cherche et trouve" où les 32 personnages se sont cachés dans les cinq mondes que comporte l’exposition.

    "Jurassic Expérience" est également toujours à découvrir autour de l'univers des films Jurassic Park.

    Jurassic Park à Mini World (image : Julien Barletta)
    à lire également
    Un feu de végétation désormais maîtrisé à Décines-Charpieu, une vingtaine de pompiers mobilisée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    A Vaulx-en-Velin, Mini World baisse ses tarifs pendant la canicule 11:41
    Un feu de végétation désormais maîtrisé à Décines-Charpieu, une vingtaine de pompiers mobilisée 10:58
    CCVA Villeurbanne hébergement d'urgence
    Lyon : le gymnase Enghien réquisitionné pour accueillir les sans-abris durant la canicule 10:20
    Lyon : les jardins du Pré Gaudry, ancienne friche industrielle devenue un îlot de fraîcheur 09:45
    Collecte des bacs le 15 août : les communes concernées dans la Métropole de Lyon 09:09
    d'heure en heure
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Pressé de se baigner, un jeune de Vaulx-en-Velin contrôlé à près de 200 km/h sur l’A43 08:31
    Pollution : l’épisode de pollution se poursuit et la qualité de l’air reste mauvaise à Lyon 07:55
    fontaine eau canicule
    Canicule : le Rhône et trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance rouge  07:33
    Météo soleil
    Météo : encore une chaleur étouffante ce mercredi avec 40 degrés attendus à Lyon 07:15
    Le site de dark pattern "Charlotte Lyon" de nouveau en ligne 12/08/25
    Nouvelle noyade à Miribel-Jonage : un jeune homme en urgence absolue transporté en hélicoptère 12/08/25
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : la Métropole de Lyon renforce ses actions 12/08/25
    musée gallo romain
    Canicule : le département adapte les horaires de ses Maisons du Rhône et de son musée 12/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut