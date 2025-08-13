Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce mercredi

La quasi-totalité des départements d'Auvergne-Rhône-Alpes est placée en vigilance orages ce mercredi.

En plein épisode de canicule, d'importants orages pourraient survenir ce mercredi après-midi et dans la soirée en Auvergne-Rhône-Alpes. Neuf des douze départements de la région sont placés en vigilance jaune, et l'Allier est placé en vigilance orange.

Seuls la Haute-Savoie et l'Ardèche ne sont pas concernés. Dans l'Allier, "il existe un risque de phénomène violent", indique Météo France, avec notamment de fortes rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 100 km/h et des chutes de grêle.

Dans le Rhône, d'éventuelles averses orageuses pourraient survenir en fin de journée notamment à Lyon où des rafales de vent pourraient atteindre 60 km/h. A Neuville-sur-Saône, l'épisode pourrait être plus violent avec un activité électrique et des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 80 km/h.