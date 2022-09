Après avoir adopté un plan régional de sobriété énergétique pour les lycées, la région Auvergne-Rhône-Alpes tend à réduire la consommation énergétique de ses bâtiments.

Face à la crise énergétique en France, de nombreux appels à plus de sobriété ont commencé à se multiplier sur le territoire métropolitain. Au niveau national, le plan de sobriété sera réétudié le 6 octobre prochain. La région Auvergne-Rhône-Alpes avait adopté un "plan régional de sobriété énergétique" dans les lycées, depuis le 21 septembre.

Changement d'éclairage pour passer aux LED, température de 19° dans les classes, déploiement de panneaux solaires sur les parkings et les toits, raccordement aux systèmes de chaleur... il n'y a pas de petits gestes pour moins consommer et pour mieux protéger notre environnement. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) September 21, 2022

La Région va plus loin dans la réduction de sa consommation énergétique en prenant désormais de nombreux bâtiments, hôtels de région à Lyon et Clermont-Ferrand et les antennes territoriales. Les réunions se feront uniquement en journée, pour profiter de la lumière naturelle et donc éviter l'usage de l'éclairage et du chauffage. Comme dans les lycées, le chauffage sera fixé à 19 degrés maximum et tous les bâtiments devront changer leurs éclairages par "des LED moins énergivores". Le plan de sobriété présenté par Laurent Wauquiez, président de la Région, interdit "temporairement les chauffages ou climatiseurs individuels", de manière à réduire les coûts et la consommation énergétique.

La Région souhaiterait à l'avenir "automatiser la régulation de la ventilation, récupérer les eaux internes, puis développer l'usage d'énergies renouvelables" notamment à l'aide de panneaux photovoltaïques.