L’État au chevet de l’Opéra et de l’Orchestre national de Lyon

Fragilisées par la hausse du coût de l’énergie, plusieurs structures culturelles labellisées par le ministère de la Culture vont bénéficier d’une aide exceptionnelle. L’opéra et l’orchestre national de Lyon sont concernés.

Mis à mal par la crise sanitaire du Covid-19, puis par le choix de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de redistribuer ses subventions en 2022, l’équilibre financier de nombreuses structures culturelles de la région est aujourd’hui un peu plus fragilisé par l’inflation et la hausse des coûts de l’énergie. Un certain nombre de dispositifs d’aides ont déjà été déployés par le gouvernement (bouclier tarifaire, prix garantis, ou encore amortisseur électricité…), mais une dizaine d’institutions vont pouvoir bénéficier d’aides supplémentaires au niveau local.

30% du surcoût d'énergie

Sont concernées celles considérées comme étant les plus en difficultés parmi les structures culturelles labellisées par le ministère de la Culture, à l’instar des orchestres nationaux, des opéras nationaux, centres dramatiques nationaux ou encore des scènes nationales. À Lyon, deux institutions vont ainsi être aidées, il s’agit de l’Opéra qui recevra 90 000 euros et de l’orchestre national qui se verra octroyer une aide de 45 000 euros.

Des sommes qui correspondent en moyenne à 30% du surcoût énergétique, que connaissent ces institutions culturelles, selon les services de l’État. Au total, douze établissements sont concernés dans la région, dont le TNP à Villeurbanne (30 000 euros), la Maison de la culture à Grenoble (45 000 euros) ou encore la Comédie de Saint-Étienne (30 000 euros).