Alors que les épreuves de triathlon et de para-triathlon des Jeux de Paris 2024 ont été ou sont perturbées par la qualité de l'eau de la Seine, l'épreuve en eau libre lyonnaise se déroule sans accroc dans le Rhône.

Bien que la dépollution de la Seine ait nécessité un investissement de près de 1,4 milliard d'euros, cela n’a pas empêché les reports successifs des épreuves en eau libre des Jeux olympiques et paralympiques. Lors des Jeux olympiques, l'épreuve de triathlon masculin avait été suspendue en raison de la qualité de l'eau jugée "insuffisante". Ce dimanche, l'épreuve de para-triathlon a également été reportée en raison de la pollution persistante de la Seine. Un contraste frappant avec l'Open Swim Stars, qui se déroule sans embûche ce week-end à Lyon.

⚠️ Par mesure de précaution concernant la baignabilité de la Seine, Paris 2024 et World Triathlon en accord avec les autorités compétentes ont pris la décision de reporter toutes les courses de Para triathlon prévues ce dimanche 1er septembre au lundi 2 septembre. pic.twitter.com/g7jNU5e8xY — FFTRI - Fédération Française de Triathlon (@FFTRI) September 1, 2024

En 2023, l'Open Swim Stars avait été une pleine réussite, et les nageurs avaient salué la bonne qualité de l'eau du Rhône. "Elle est très bien. Beaucoup de gens s'inquiètent de la qualité de l'eau du Rhône et de la Saône, mais honnêtement, elle est très bien", nous racontait Romain Béraud l'an dernier, après ses trois victoires sur 7, 5 et 1,1 kilomètres.

Lire aussi : Open Swim Stars de Lyon : Romain Béraud, un ancien champion du monde triple vainqueur dans le Rhône

"Il y a très peu peu d'agglomération dans le Rhône"

Laurent Neuville, directeur de Sports Swim Organisation et organisateur de l'événement, explique à quelques minutes de la dernière épreuve du week-end, prévue en fin de matinée ce dimanche, pourquoi la qualité de l'eau diffère entre le Rhône et la Seine : "D'abord, il n'y a pas eu de pluie à Lyon cette année, contrairement à Paris", précise-t-il avec un sourire en coin. "De plus, la qualité de l'eau du Rhône est généralement meilleure à Lyon qu'à Paris car, en amont de notre zone de nage, il y a peu d'agglomération. Cela signifie qu'il y a moins d'eau pluviale se déversant dans le fleuve, ce qui réduit les impacts négatifs sur l'eau, contrairement à ce que l'on observe avec la Seine", ajoute l'ancien vice-champion d'Europe de natation (4x100m nage libre, 1989).

Nous étions interrogés sur la baignade en Seine par un media chinois en anglais. pic.twitter.com/W9LJJ4O65N — Open Swim Stars Harmonie Mutuelle (@OpenSwimStars) August 7, 2024

"Il n'y a pas de problème, nous avons effectué le contrôle sanitaire et la qualité de l'eau est parfaite. Nous n'avons jamais rencontré de soucis, surtout durant cette période où la pluviométrie est plus faible", ajoute-t-il.

680 participants et un retour prévu en 2025

Cette année pour la 10e édition de l'épreuve en eau libre, "tout s'est très bien passé", se réjouit le directeur de l'événement. 680 nageurs participent à l'Open Swim Stars, malgré l'absence du triple tenant du titre, Romain Béraud, qui n'était pas disponible à cette période. L'événement devrait également revenir l'an prochain.