Romain Béraud, ancien champion du monde de natation en eau libre, a brillé lors de l'Open Swim Stars de Lyon en s'imposant dans les épreuves de 7, 5 et 1,1 kilomètre. Le tout sans s'entraîner. Nous l'avons rencontré après ses performances.

Âgé de 35 ans et actuellement en fin d'étude de kinésithérapie, Romain Béraud a brillé sur toutes les distances auxquelles il a participé lors de l'Open Swim Stars, à savoir les 7, 5 et 1,1 kilomètre. Malgré la cessation de ses entraînements, il s'appuie sur son solide passif pour maintenir un niveau de natation bien au-dessus de la moyenne. Romain Béraud avait, entre autres, remporté deux étapes de la Coupe du monde de natation en eau libre (10 kilomètres) en 2013.

Dans quel état d'esprit as-tu abordé cette course ?

Romain Béraud : Je suis un compétiteur donc forcément, je voulais faire de bons résultats. Mais j'étais surtout avec des amis, donc mon premier objectif était de prendre du plaisir et de vivre une belle fête ensembles.

Quelle était la plus grosse difficulté du parcours ?

Pour moi, la plus grande difficulté était plutôt le fait que nous ne pouvions pas nous positionner par rapport aux autres concurrents. En l'absence de repères visuels, il fallait maintenir un rythme constant tout au long de la course, ce qui ajoutait un défi supplémentaire.

Quels étaient vos repères pour ne pas partir trop rapidement ou trop lentement ?

Personnellement je suis un habitué des courses en eau libre, parce-que j'en ai beaucoup fait avant à un niveau international. J'avais notamment gagné deux étapes de Coupe du monde en 2013 sur 10 kilomètres donc je connais plutôt bien la discipline (il a été professionnel entre 2010 et 2015).

Le podium du 5 kilomètres et un triplé pour la Team A.B. Vincent Leblond à gauche, Romain Béraud au centre et Fred Romera à droite.

Pourquoi avoir soudainement changé de vie ?

J'ai manqué la qualification pour disputer les Jeux Olympiques donc j'ai complètement arrêté en 2015. Je suis passé à autre chose et j'entame désormais ma dernière année en école de kiné.

La natation à haut niveau ne vous manque pas ?

J'ai complètement coupé court avec la natation, surtout les entraînements. Je n'en fais plus du tout mais j'aime bien faire quelques compétitions de temps en temps, surtout lorsque je suis à la "maison" (Romain poursuit études à Lyon). Je me suis dit "une course d'eau libre, à la maison et avec mes potes (la Team A.B, également très présente sur les podiums), je ne pouvais vraiment pas rater ça même si je m'entraîne plus.

Je n'ai plus envie de faire des entraînements mais je prends du plaisir à faire des courses comme ça

J'ai la chance d'avoir eu une bonne formation lorsque j'étais jeune (il s'est notamment entraîné au Pôle France de natation d'Antibes), qui me permet de garder un certain niveau. Mais sinon je n'ai plus envie de faire les entraînements mais je prends du plaisir à faire des courses comme ça. L'idée est, certes, de faire de bons résultats mais avant tout de passer des bons moments avec mes potes.

Habitué de la natation en eau libre, comment avez-vous trouvé l'eau de la Saône ?

Elle est très bien. Beaucoup de gens s'inquiètent de la qualité de l'eau du Rhône et de la Saône, mais honnêtement elle est très bien.

"Malgré tout ce que les gens peuvent dire, imaginer est de très bonne qualité"

La température de l'eau était également idéale, entre 22 et 24 degrés, ce qui était confortable pour les nageurs. Même si nous avons été secoués par les vagues et avons avalé de l'eau, personne n'a souffert de problèmes de santé. Malgré les préoccupations que les gens peuvent avoir, l'eau du Rhône et de la Saône était de très bonne qualité. J'ai déjà nagé dans des eaux beaucoup moins propres par le passé, et cette expérience était nettement meilleure (rires).