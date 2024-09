Éducation : rentrée scolaire, les clés d’une bonne hygiène de vie 

On aimerait tous que nos enfants dorment suffisamment, gèrent bien leur temps d’écran, fassent du sport et se nourrissent correctement. Mais qui connaît exactement les recommandations actuelles ? En quoi une bonne hygiène de vie est-elle indispensable dans le quotidien et la scolarité d’un jeune ? Comment s’y prendre pour instaurer de bonnes habitudes en famille ?

Évidemment, plus les bonnes habitudes en termes d’hygiène de vie se prennent tôt, plus elles seront ancrées dans les comportements quotidiens de l’enfant.

Mais même avec un ado, il faut se dire qu’il n’est jamais trop tard pour rectifier le tir si on a l’impression d’avoir fait fausse route jusque-là. L’enjeu est de taille : une bonne hygiène de vie est indispensable pour se sentir bien dans son corps et sa tête afin d’optimiser son potentiel, notamment scolaire. Sans oublier qu’alimentation, sommeil, sport et écrans sont étroitement liés : si on en néglige un, cela aura des conséquences négatives sur tous les autres.

Proposer une alimentation équilibrée

Une bonne alimentation est indispensable pour bien travailler en classe. Elle favorise la capacité de concentration, et donc de mémorisation. Elle fournit au jeune l’énergie et le tonus dont il a besoin pour sa journée et joue sur son humeur.

On accorde une importance toute particulière au petit-déjeuner. “Il doit être source de fibres, de glucides et d’un peu de lipides. Cela peut être du pain complet avec du beurre et un produit laitier. L’enfant peut prendre de temps en temps des céréales (pas fourrées et pas trop sucrées) ou un jus de fruit sans sucre ajouté”, recommande Coralie Costi, nutritionniste à Paris. Le goûter est aussi très important car le jeune rentre généralement affamé de l’école. Là encore, on n’hésite pas à varier les plaisirs. “On propose deux ou trois aliments, tels que du pain avec des carrés de chocolat, des fruits, du bon fromage, des oléagineux, une compote… Il ne faut pas lésiner sur les produits laitiers – verre de lait, yaourt, fromage… –, les jeunes ont besoin d’en manger trois ou quatre par jour. Quant aux boissons sucrées, elles doivent être l’exception. À table et pour se désaltérer, le jeune doit prendre l’habitude de boire entre huit à dix verres d’eau par jour”, ajoute la nutritionniste.

Au déjeuner ou au dîner, si on n’a pas de temps pour cuisiner des légumes, on les présente en crudités, en bâtonnets… sans oublier un fruit. Évidemment, les parents ont un rôle d’exemplarité à jouer. Même si leur ado semble réfractaire, il lui en restera toujours quelque chose ! “C’est bien d’associer son enfant aux choix des repas, de le faire participer en cuisine : cela le rend acteur de son alimentation et lui fait prendre conscience de ce qu’il mange, recommande Coralie Costi. Le repas doit être un moment de convivialité : on évite les conflits, de même que les commentaires autour de l’assiette. Il faut que nos enfants aient envie de se mettre à table !”