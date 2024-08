Les samedi 31 août et dimanche 1er septembre, Lyon accueille, dans le Rhône, la 10ème édition de l’Open Swim Stars Harmonie Mutuelle.

Ce week-end, le Rhône sera dédié à la nage en eau libre. L'Open Swim Stars Harmonie Mutuelle propose des parcours de 1,1 à 7 kilomètres dans le Rhône, traversant la ville de la Cité Internationale jusqu’au Parc des Berges à Gerland. Plus de 500 participants de tous niveaux sont attendus pour cette célébration sportive.Le programme commence samedi à 17h30 avec la traversée de 7 km.

Dimanche, des parcours de 5 km et 3 km seront lancés respectivement à 10h00 et 11h45, avec un parcours solidaire de 1,1 km au profit de l’association "Courir pour Elles". Les départs auront lieu aux quais Augagneur, Winston Churchill, et au pont Morand, avec des arrivées au Parc des Berges Nord et au quai Augagneur.

Lire aussi : Open Swim Stars de Lyon : Romain Béraud, un ancien champion du monde triple vainqueur dans le Rhône

L’événement met un point d’honneur à réduire son impact environnemental grâce à l’utilisation de matériaux recyclés et bio-sourcés, ainsi qu’à la promotion des transports en commun. Une douche après la nage est, bien entendue, fortement recommandée pour éviter tout risque de contamination.