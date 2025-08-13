Actualité
La piscine Auguste-Delaune gratuite jusqu’au 17 août pour tous les résidents de Vénissieux

  par Clémence Margall

    • La municipalité a annoncé la gratuité de la piscine Auguste-Delaune "au moins jusqu’au dimanche 17 août inclus" en raison de la canicule qui touche la métropole lyonnaise.

    La canicule n'épargne personne et après Caluire-et-Cuire, la municipalité de Vénissieux a également pris la décision de rendre gratuit l’accès à sa piscine Auguste-Delaune "au moins jusqu’au dimanche 17 août inclus." Seuls les habitants de la commune pourront bénéficier de ce dispositif, sur présentation d’un justificatif de domicile. Pour les autres, les tarifs habituels restent en vigueur : 2,20 euros de 4 à 16 ans et 3,70 euros pour les plus de 16 ans.

    La piscine des Minguettes reste, elle aussi accessible, de 11 heures à 19 heures tous les jours (sauf les samedis, de 12 heures à 19 heures). La jauge maximale est de 530 personnes.

