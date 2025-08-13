Actualité
Thomas Rudigoz, ancien député du Rhône. (@Anthony Ravas)

Tarifs, horaires... A Lyon, le plan "piscine et canicule" de Thomas Rudigoz

  • par Nathan Chaize

    • Thomas Rudigoz propose plusieurs mesures pour favoriser l'accès aux piscines municipales de Lyon pendant les canicules.

    L'ancien député de la 1ère circonscription du Rhône, Thomas Rudigoz ne lâche pas l'affaire. Déjà en juin, il avait été l'un des seuls élus d'opposition à s'indigner publiquement de la hausse des tarifs dans les piscines lyonnaises (que Pierre Oliver avait quant à lui prédit).

    Une pénurie de maîtres-nageurs qui complique la tâche

    Dans un vidéo publiée ce jeudi sur X, alors que Lyon suffoque, le conseiller métropolitain propose ainsi son plan "piscine et canicule". Il souhaite mettre en œuvre une tarification canicule à 2 €, au lieu de 4 € actuellement (et 3,40 € avant la hausse du mois de mai).

    Dans de plus petites communes, la gratuité est mise en œuvre depuis lundi, comme à Caluire ou Oullins-Pierre-Bénite. A Lyon, la tâche pourrait s'avérer plus complexe en raison de l'importante affluence qu'engendrerait une telle baisse des prix, voire une gratuité. Thomas Rudigoz propose par ailleurs d'étendre les horaires d'ouverture de la piscine du Rhône de 7 h à 20 h, au lieu de 10 h 30 à 20 h actuellement.

    Enfin, l'ancien député propose également que les piscines de la Duchère ou de Mermoz par exemple, ouvrent dès début juin, comme le centre nautique Tony-Bertrand. Une mission qui semble bien compliquée puisque ces dernières subissent cet été des fermetures ponctuelles en raison d'un manque de maîtres nageurs.

