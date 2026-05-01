L'image du mois à Lyon : les Chartreux en feu

Les flammes ont semé la panique au cœur de l'établissement. Un incendie a ravagé une partie de l'école des Chartreux, mobilisant d'importants moyens de secours et plongeant toute une communauté scolaire dans l'effroi.

Vu du ciel, le bâtiment historique des Chartreux n’est plus qu’une carcasse calcinée. Des murs de pierre debout, noircis, encadrant un gouffre de poutres effondrées, de gravats et de cendres. Les toits ont disparu. Les planchers aussi. C’est l’aile est du tout premier bâtiment de l’institution, érigé en 1847 par Tony Desjardins, architecte en chef de la Ville de Lyon. 2 000 m2 disparus en une nuit.

Mercredi 1er avril, il est 21 h. Un feu se déclare dans la maison mère, à la Croix-Rousse. Trente-deux véhicules et quatre-vingts pompiers sont déployés. Les 170 pensionnaires évacuent en une minute trente. “Comme à la parade”, bénit Jean-Bernard Plessy, directeur général de l’institution. L’heure du feu, confiera-t-il à Lyon Capitale, sera “providentielle”. Au beau milieu de la nuit, les conséquences auraient pu être tragiques. “Cela a été un incendie catastrophique sur le plan patrimonial, mais pas dramatique dans le sens où il n’y a eu aucun blessé.” Les enquêteurs penchent pour un probable dysfonctionnement électrique dans un local technique.

L'aile est du lycée des Chartreux de Lyon détruite par les flammes (Clemence Margall)

Ce n’est pas la première fois que le feu s’attaque aux Chartreux. En décembre 1992, un incendie criminel avait partiellement détruit la chapelle du XIXe siècle et ravagé l’orgue de 1864. Trente ans plus tard, le cauchemar recommence. Dès le lendemain matin, Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce une aide de trois millions d’euros pour “traiter l’urgence”. Le père Plessy voit dans le drame une occasion de faire mieux : les murs seront restitués dans leur aspect d’origine mais la reconstruction ne se fera pas à l’identique. Selon David Camus, directeur du Fonds de dotation des Chartreux, la facture totale avoisinera les 10 millions d’euros, avec la construction d’un nouvel internat, en souterrain. Deux siècles d’histoire ne s’éteignent pas en une nuit. L’institution tient debout.

Sur le même sujet :