Actualité
Les réparations du bâtiment U des Chartreux pourraient coûter plusieurs millions d'euros. @Les Chartreux
Les réparations du bâtiment U des Chartreux pourraient coûter plusieurs millions d’euros. @Les Chartreux

L'image du mois à Lyon : les Chartreux en feu

  • par Guillaume Lamy

    • Les flammes ont semé la panique au cœur de l'établissement. Un incendie a ravagé une partie de l'école des Chartreux, mobilisant d'importants moyens de secours et plongeant toute une communauté scolaire dans l'effroi.

    Vu du ciel, le bâtiment historique des Chartreux n’est plus qu’une carcasse calcinée. Des murs de pierre debout, noircis, encadrant un gouffre de poutres effondrées, de gravats et de cendres. Les toits ont disparu. Les planchers aussi. C’est l’aile est du tout premier bâtiment de l’institution, érigé en 1847 par Tony Desjardins, architecte en chef de la Ville de Lyon. 2 000 m2 disparus en une nuit.

    Mercredi 1er avril, il est 21 h. Un feu se déclare dans la maison mère, à la Croix-Rousse. Trente-deux véhicules et quatre-vingts pompiers sont déployés. Les 170 pensionnaires évacuent en une minute trente. “Comme à la parade”, bénit Jean-Bernard Plessy, directeur général de l’institution. L’heure du feu, confiera-t-il à Lyon Capitale, sera “providentielle”. Au beau milieu de la nuit, les conséquences auraient pu être tragiques. “Cela a été un incendie catastrophique sur le plan patrimonial, mais pas dramatique dans le sens où il n’y a eu aucun blessé.” Les enquêteurs penchent pour un probable dysfonctionnement électrique dans un local technique.

    L'aile est du lycée des Chartreux de Lyon détruite par les flammes (Clemence Margall)

    Ce n’est pas la première fois que le feu s’attaque aux Chartreux. En décembre 1992, un incendie criminel avait partiellement détruit la chapelle du XIXe siècle et ravagé l’orgue de 1864. Trente ans plus tard, le cauchemar recommence. Dès le lendemain matin, Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce une aide de trois millions d’euros pour “traiter l’urgence”. Le père Plessy voit dans le drame une occasion de faire mieux : les murs seront restitués dans leur aspect d’origine mais la reconstruction ne se fera pas à l’identique. Selon David Camus, directeur du Fonds de dotation des Chartreux, la facture totale avoisinera les 10 millions d’euros, avec la construction d’un nouvel internat, en souterrain. Deux siècles d’histoire ne s’éteignent pas en une nuit. L’institution tient debout.

    Sur le même sujet :

    à lire également
    Ils ont osé le dire !

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les réparations du bâtiment U des Chartreux pourraient coûter plusieurs millions d'euros. @Les Chartreux
    L'image du mois à Lyon : les Chartreux en feu 07:30
    Ils ont osé le dire ! 07:15
    Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    "Que peut la littérature dans le monde d'aujourd’hui ?" : la Villa Gillet, en travaux, interroge le rôle des écrivains 07:00
    Comme chaque année, l’ensemble du réseau TCL ne circulera pas ce vendredi 1er mai 30/04/26
    Accord "Eau et Rhône" : le Département dévoile sa feuille de route 2026-2030 30/04/26
    d'heure en heure
    La préfecture du Rhône interdit tout rassemblement automobile ou musical ce week-end du 1er mai 30/04/26
    Concertation sur la rue Grenette : la Métropole de Lyon ne plie pas et présentera ses modalités de réouverture "d'ici l'été" 30/04/26
    Lyon : mêlant habitat, santé et environnement, le projet Chemin des îles se poursuit dans le 7e arrondissement 30/04/26
    Bons plans
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 1er au 3 mai 30/04/26
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : un groupe de jeunes visé par une tentative d'extorsion au couteau à la Part-Dieu 30/04/26
    Des travaux préparatoires prévus sur les routes du Rhône la semaine prochaine 30/04/26
    Chefs, concerts, recettes... Ce qui vous attend pour les dix ans du Lyon Street Food Festival 30/04/26
    La Chambre régionale des comptes lance une campagne de participation citoyenne 30/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut