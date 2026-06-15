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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Vénissieux : un jeune homme blessé par balles dans le quartier des Minguettes

  • par LR

    • Dans la nuit de dimanche à lundi, un jeune homme a été blessé par balles par deux individus à trottinette dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux.

    Alors qu’il se trouvait rue Pierre-Dupont, dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, un jeune homme a été blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi.

    Selon nos confrères du Progrès, il aurait été touché aux jambes par deux individus circulant à trottinette. Les suspects ont immédiatement pris la fuite après les faits.

    La victime a quant à elle été transportée au service des urgences de la clinique des Portes du Sud. Une enquête a été ouverte afin de retrouver les deux individus et de faire la lumière sur cette nouvelle fusillade au cœur de la métropole lyonnaise.

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