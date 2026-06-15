Vénissieux : un jeune homme blessé par balles dans le quartier des Minguettes

Dans la nuit de dimanche à lundi, un jeune homme a été blessé par balles par deux individus à trottinette dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux.

Alors qu’il se trouvait rue Pierre-Dupont, dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, un jeune homme a été blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi.

Selon nos confrères du Progrès, il aurait été touché aux jambes par deux individus circulant à trottinette. Les suspects ont immédiatement pris la fuite après les faits.

La victime a quant à elle été transportée au service des urgences de la clinique des Portes du Sud. Une enquête a été ouverte afin de retrouver les deux individus et de faire la lumière sur cette nouvelle fusillade au cœur de la métropole lyonnaise.