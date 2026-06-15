La Coupe du monde de foot 2022 / Qatar (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Mardi 16 juin, les Bleus disputeront leur premier match de coupe du monde face au Sénégal. Lyon Capitale fait le point sur les lieux où regarder le match dans la Métropole de Lyon.

Enfilez vos maillots. La France disputera son premier match de Coupe du monde demain, mardi 16 juin, à 21 h, face au Sénégal. Aucune fan zone officielle ne sera installée à Lyon mais pas de panique, les supporters pourront profiter des matchs dans plusieurs tiers-lieu et bars. C'est notamment le cas du HEAT de Confluence, où un grand écran géant a été installé.

La Commune (Lyon 7e) et le Paddy's Corner, retransmettront également les matchs. A noter que la Fabrik (8e arrondissement), offrira un demi de bière à chaque supporter portant un maillot des Bleus. Dans le 7e arrondissement, le Livestation accueillera un DJ set et plusieurs animations, telles que des blind-tests, des quizs, ou encore des concours de pronostics.

Et dans le reste de la Métropole ?

Dans le reste de la Métropole de Lyon, quelques communes s'organisent également pour diffuser les matchs en direct. À Villeurbanne, le tiers-lieu culturel "la Rayonne" a prévu d'installer une fan zone pour suivre le match. A Corbas, la commune diffusera les matchs des bleus sur deux écrans géants, l'un sur le parvis de la mairie, l'autre dans la salle des fêtes de la commune. À Saint-Fons, les matchs des Bleus seront retransmis dans le parc Louis Nicollin pouvant accueillir jusqu'à 1 500 personnes. En cas d'autre évènement prévu, la fan-zone sera déplacée au stade de la gare (1 000 personnes de capacité maximum).

A Vénissieux, la mairie va plus loin et propose la retransmission de plusieurs matchs dans des sites communaux. Le stade Delaune accueillera la fan-zone le 16 juin pour l’entrée en compétition des Bleus.

A noter que Lyon installera une fan zone si l'équipe de France atteint la finale le 19 juillet prochain.

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