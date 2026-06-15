Rodéos urbains, jets de projectiles… La police interpelle trois individus à Bron

Les 7 et 10 juin, la police a interpellé plusieurs individus faisant des rodéos urbains à Bron. Les forces de l’ordre ont également été victimes de jets de projectiles. Deux suspects ont été présentés au tribunal.

La police poursuit son action contre les rodéos urbains. Alors qu’ils étaient en patrouille dimanche 7 juin, des policiers ont aperçu un individu sur un motocross effectuant des rodéos avenue de Saint-Exupéry, à Bron, aux alentours de 19 h 30. Lors de l’interpellation du suspect, plusieurs jeunes "hostiles" ont alors jeté des projectiles sur les forces de l’ordre, mais ces dernières ont réussi à se dégager. L’un des jeunes a été interpellé plus tard dans la soirée, également en possession de cannabis. Les deux individus ont été placés en garde à vue et la moto a été saisie.

L’auteur du rodéo urbain, âgé de 28 ans, a été laissé libre à l’issue de sa garde à vue le 9 juin. Il a toutefois été poursuivi par la justice, indique la police. L’auteur du jet de projectiles a quant à lui été présenté au parquet de Lyon le 9 juin poursuivi par le tribunal judiciaire.

Un troisième individu arrêté

Le lendemain, mercredi 10 juin, les policiers ont interpellé un troisième individu en motocross qui circulait "dangereusement" au milieu des passants dans le parc de Parilly vers 19 heures. Là aussi, les forces de l’ordre ont été prises à partie par un groupe de jeunes. Victimes de jets de projectiles, les policiers n’ont pas été blessés.

Âgé de 21 ans, le conducteur du motocross a été placé en garde à vue et présenté au parquet le 12 juin en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Sa moto a été mise en fourrière.