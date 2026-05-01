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Le cardinal Jean-Paul Vesco accueille le pape Léon XIV à Alger © AFP

De Lyon à Alger : l'incroyable parcours de Jean-Paul Vesco, l'avocat devenu Cardinal.

  • par Eloi Thiboud

    • Le Lyonnais du mois : Jean-Paul Vesco, archevêque d’Alger, est à l'origine du voyage en Afrique du pape Léon XIV, le mois d'avril dernier.

    Le destin de Jean-Paul Vesco n’est pas ordinaire. Né à Lyon en 1962, ancien élève des maristes et frère de Gilles Vesco (“Monsieur Vélo’v’’ à Lyon), le cardinal Jean-Paul Vesco est à l’origine du voyage du pape Léon XIV en Algérie, le 13 avril 2026, première étape de sa grande tournée africaine de dix jours.

    L'architecte d'une visite papale historique

    Il avait convié le souverain pontife dès le jour de son élection, pour lui faire découvrir “l’âme des Algériens” et “le pays de saint Augustin”, Léon XIV étant membre de l’ordre de Saint-Augustin. Un voyage symbolique pour un pays de 46,7 millions d’habitants comptant une communauté catholique d’à peine 7 000 fidèles, marquée par l’assassinat des sept moines de Tibhirine en 1996, et de Pierre Claverie, alors évêque d’Oran, la même année.

    Nommé archevêque d’Alger par le pape François en 2021, puis cardinal en 2024, le Lyonnais, devenu algérien lui-même, est titulaire d’une maîtrise de droit des affaires, d’un MBA à HEC, et a été avocat d’affaires avant de rentrer chez les Dominicains en 1994.

    Sur le même sujet : Lyon, cité des papes ?

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