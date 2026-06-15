De 8 heures à midi, ce lundi 15 juin, les élèves de terminale ont dû plancher sur l'épreuve de philosophie du baccalauréat général.

"Tu as pris quel sujet ?", "J'ai peur, j'ai l'impression d'être hors-sujet..." Les discussions fusent devant le lycée du parc, dans le 6 e arrondissement de Lyon, ce lundi 15 avril. Au coeur des discussions ? L'épreuve de philosophie du baccalauréat, passée de 8 heures à midi par les élèves de terminale.

Premier examen avant les épreuves de spécialité et le grand oral, la philosophie semble avoir donné du fil à retordre aux élèves. Parmi les sujets à l'ordre du jour, les lycéens avaient le choix entre deux dissertations portant sur le langage ou le bonheur, ou une explication du texte "Humains trop humain" de Friedrich Nietzsche.

"Je m'étais plus concentrée sur les spécialités que sur la philo"

A la sortie du lycée, les ressentis sont différents suivant les élèves. Akiko, lycéenne dans l'établissement Juliette Récamier (2e arr.) estime avoir plutôt réussi et espère avoir 16, comme lors du baccalauréat blanc. "J'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait quatre parties sur l'explication de texte et j'ai eu les mêmes sensations que pour mon bac blanc, donc je suis plutôt contente", sourie la jeune fille.

D'autres sont plus pessimistes. C'est le cas de cet élève du lycée du parc à l'esprit plutôt scientifique. "J'ai pris le commentaire. En soi, le texte ça allait. Il était assez facile à comprendre, mais après la philo c'est pas vraiment mon fort", confie le lycéen. Il poursuit : "J'ai essayé de citer des exemples, j'ai pas particulièrement bien réussi mais je m'y attendais". Pour d'autres, les épreuves de philosophie n'étaient pas une priorité. "Ça va, mais honnêtement je m'étais plus concentrée sur les spécialités plutôt que sur la philo", confie Eve, également élève du lycée du Parc. Pour rappel, le coefficient des épreuves de philosophie est établi à 8, contre 12 pour les spécialités.

"Il n'y a plus vraiment de stress"

Plus loin, un groupe de jeunes lycéennes ont toutes peur d'avoir fait un hors-sujet, au vu des questions plutôt vastes. "J'ai adoré le premier sujet de dissertation, mais il y avait tellement de notions qu'on pouvait utiliser que j'avais l'impression de partir en hors-sujet tout le temps", appréhende Annabelle. "Je pense que je suis partie un peu loin, mais bon, après la philo on ne sait jamais vraiment si on part loin ou pas du tout", poursuit sa camarade du même prénom.

Les élèves tentent néanmoins de relativiser. "Comme un élève sur deux n'a pas la moyenne en philo, je me suis dit que j'allais travailler un peu mais que ça n'allait pas être là que j'allais gagner des points", avoue Julie. Son amie Annabelle est du même avis : "C'est la matière où l'on sait que ça va nous faire perdre des points, donc on essaye de limiter la casse."

Les épreuves de spécialité et le grand oral restent à venir

Selon les élèves, le stress généré par l'épreuve de philosophie ne serait que minime par rapport à la période cruciale de Parcoursup. "Dans tous les cas, Parcoursup est terminé donc au pire, même si je me loupe dans cette épreuve, ce n'est pas grave", estime Johan. "Il n'y a plus vraiment de stress parce que nous avons nos voeux Parcoursup et qu'avoir le bac avec le contrôle continu c'est plutôt simple", confirme Julie.

Pour être accepté dans la plupart des voeux Parcoursup, les élèves de terminale devront néanmoins obtenir leur baccalauréat. Après cette épreuve de philosophie, ils devront plancher sur les épreuves écrites de spécialités organisées du 16 au 18 juin, puis sur le grand oral du 22 juin au 1er juillet.

Les sujets du baccalauréat de philosophie 2026

Dissertation 1 : Avons-nous la maîtrise de nos paroles?

Dissertation 2 : Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas?Commentaire de texte : Expliquer le texte suivant: Friedrich Nietzsche, Humain trop humain (1878)



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