Actualité

Lyon : gagnez des invitations pour le spectacle «  Si la justice m'était contée » au théâtre des Célestins de Lyon

  • par La Rédaction

    • Lyon Capitale invite les plus rapides d’entre vous à assister au spectacle " Si la justice m'était contée », lundi 22 juin 2026, à 20h au théâtre des Célestins.

    Faire plaider Jean-Jacques Goldman, chanter Victor Hugo à pleins poumons, les réunir avec Dalida - et bien d’autres - pour raconter la justice, telle est l’ambition de ce spectacle musical, poétique, enthousiaste et facétieux. "Si la justice m’était contée", vise à faire découvrir au grand public la réalité de la justice et déconstruire les idées reçues sur des rythmes et des airs familiers.

    Ce spectacle, conçu à partir de l’ouvrage "Je Défends… Le Barreau inspiré par les Maîtres (mots)" de Me Sofia Soula-Michal, est porté par les étudiants en droit - artistes, de l’Université Jean Moulin Lyon III. Cette initiative a également une vocation caritative, puisque l’intégralité des recettes sera reversée à des associations et structures dédiées à l’accès au droit et à la justice.

    Pour en profiter, envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant, vos nom et prénom (invitation valable pour 2 personnes). Un message de confirmation vous sera envoyé dans les 48 heures.

    Lundi 22 juin à 20 h au théâtre des Célestins - Lyon 2.

    A lire sur le sujet : https://www.lyoncapitale.fr/actualite/je-voulais-parler-de-la-vraie-justice-loin-des-cliches-plaide-me-sofia-soula-michal

    à lire également
    Pollutions aux PFAS : la CGT se mobilisera vendredi devant le siège de Seb à Ecully

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : gagnez des invitations pour le spectacle «  Si la justice m'était contée » au théâtre des Célestins de Lyon 18:30
    Pollutions aux PFAS : la CGT se mobilisera vendredi devant le siège de Seb à Ecully 17:54
    Vénissieux : un jeune homme blessé par balles dans le quartier des Minguettes 17:31
    Nicolas Leblanc nommé directeur commercial de VATES 17:00
    Lycée du parc élèves
    "On essaye de limiter la casse" : ressenti mitigé chez les lycéens lyonnais après l'épreuve de philosophie 17:00
    d'heure en heure
    nouvel EHPAD de la Sarra ©Ville de Lyon
    Deux jours de jeux organisés pour les seniors à Villeurbanne 16:37
    Montenvers - Mer de Glace en hiver © OT Chamonix / Mont-Blanc
    Train du Montenvers : Un prêt de 80 millions pour renouveler le matériel roulant 16:22
    joueurs boules lyon
    La Métropole de Lyon sacrée championne de la ligue Sport-Boule M1 16:16
    SPA © Tim Douet
    La SPA de Lyon relance sa campagne contre les abandons 16:02
    La 10e édition du Lyon Street Food Festival a attiré 47 000 visiteurs 15:44
    Coupe du monde 2026 : où regarder le match des Bleus ce mardi à Lyon ? 15:12
    Thomas Rudigoz
    Plainte pour viol contre Roman Abreu : Renaissance quitte le groupe Cœur lyonnais 14:25
    Rodéos urbains, jets de projectiles… La police interpelle trois individus à Bron 13:56
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut