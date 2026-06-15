Lyon Capitale invite les plus rapides d’entre vous à assister au spectacle " Si la justice m'était contée », lundi 22 juin 2026, à 20h au théâtre des Célestins.

Faire plaider Jean-Jacques Goldman, chanter Victor Hugo à pleins poumons, les réunir avec Dalida - et bien d’autres - pour raconter la justice, telle est l’ambition de ce spectacle musical, poétique, enthousiaste et facétieux. "Si la justice m’était contée", vise à faire découvrir au grand public la réalité de la justice et déconstruire les idées reçues sur des rythmes et des airs familiers.

Ce spectacle, conçu à partir de l’ouvrage "Je Défends… Le Barreau inspiré par les Maîtres (mots)" de Me Sofia Soula-Michal, est porté par les étudiants en droit - artistes, de l’Université Jean Moulin Lyon III. Cette initiative a également une vocation caritative, puisque l’intégralité des recettes sera reversée à des associations et structures dédiées à l’accès au droit et à la justice.

Pour en profiter, envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant, vos nom et prénom (invitation valable pour 2 personnes). Un message de confirmation vous sera envoyé dans les 48 heures.

Lundi 22 juin à 20 h au théâtre des Célestins - Lyon 2.

A lire sur le sujet : https://www.lyoncapitale.fr/actualite/je-voulais-parler-de-la-vraie-justice-loin-des-cliches-plaide-me-sofia-soula-michal