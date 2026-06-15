Deux jours de jeux organisés pour les seniors à Villeurbanne

Jeudi 18 et mardi 30 juin, des jeux et challenges seront organisés à la résidence du Tonkin et à l’Ehpad Henri-Vincenot pour les seniors de Villeurbanne.

Une façon de recréer du lien avec les personnes âgées tout en s'amusant. En juin, la Ville de Villeurbanne organise deux journées de jeux et de challenges pour les seniors, entre Cluedo géant, karaoké et quiz sur des jeux télévisés.

Le Cluedo se déroulera ce jeudi 18 juin à la résidence du Tonkin à 14 h 30, tandis que les autres activités seront organisées le mardi 30 juin à l’Ehpad Henri-Vincenot, également à 14 h 30.

Les inscriptions sont possibles au téléphone (04 78 68 90 50) ou par mail : seniors@mairie-villeurbanne.fr.