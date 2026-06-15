L'entreprise VATES a annoncé la nomination de Nicolas Leblanc au poste de directeur commercial. Il pilotera l'ensemble des activités commerciales et du développement international de cette société iséroise d'une soixantaine de salariés, fondée en 2012 à Grenoble.

Nicolas Leblanc s'installe dans le fauteuil de directeur commercial (Chief Commercial Officer) de VATES dans un contexte favorable pour l'entreprise, qui poursuit son expansion et ambitionne de s'imposer comme une alternative aux solutions traditionnelles de virtualisation numérique.

L’histoire de VATES commence en 2012 à Grenoble quand Olivier Lambert, Julien Fontanet et Nithida Vialle transforment un vieux cabinet d’audit en un intégrateur de logiciel. Dès 2017, l’entreprise iséroise travaille avec de grandes entreprises BNP Paribas ou Kayak et compte sept personnes à temps plein. Un an plus tard, VATES atteint la barre du million d’euros de chiffre d’affaires. Fin 2019, elle compte alors vingt personnes. En 2025, sa renommée est mondiale puisque des organisations comme la NASA ou la Fondation nationale pour la science utilisent ses composants. Entre l’Isère et le toit du monde, quatorze ans se sont écoulés. Et Nicolas Leblanc a cette mission de maintenir VATES à cette nouvelle place.

Formé à l'ISC Paris, Nicolas Leblanc a publié un message sur LinkedIn dans lequel il se dit « ravi et enthousiaste de rejoindre VATES ». Ancien vice-président d'EMC (désormais intégré à Dell Technologies), il a également occupé des fonctions chez Nutanix et Pure Storage. Il mettra désormais son expérience au service de l'entreprise grenobloise afin d'accélérer sa croissance et de renforcer sa présence auprès des entreprises et partenaires à l'international.

« Cette nomination constitue une étape clé pour structurer l'expansion internationale de l'entreprise », a souligné Olivier Lambert, dirigeant et cofondateur de VATES.