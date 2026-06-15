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Le Lyon Street Food Festival a investi les Grandes Locos pour la première fois en 2024. (@Photo Emeric Richard)

La 10e édition du Lyon Street Food Festival a attiré 47 000 visiteurs

  • par C.M.

    • Du 11 au 14 juin, 47 000 personnes ont investi les Grandes Locos pour participer à la 10e édition du Lyon Street Food Festival.

    Pas de nouveau record, mais une plus forte affluence qu’en 2025. Pour ses 10 ans, le Lyon Street Food Festival a en effet attiré 47 000 visiteurs du 11 au 14 juin aux Grandes Locos de la Mulatière, contre 45 000 l’année dernière. Le record de 52 000 visiteurs en 2024 se maintient donc.

    Mais les organisateurs restent ravis, qualifiant cette édition anniversaire "comme l'une des plus abouties de son histoire, portée par une expérience festivalière parfaitement maîtrisée, un triptyque Food Culture Musique plus incarné que jamais et une énergie collective exceptionnelle", saluent-ils dans un communiqué ce lundi.

    Cette année, trois cultures ont été mises à l’honneur : la Flandre, l’Italie et l’Amérique Latine. Tout comme la pâtisserie, avec les participations de nombreux chefs comme Clément et Pauline Marillier, Hugo Pralus, ou encore, Marvin Brandao et Alice de Oliveira. 400 ateliers participatifs, animations et DJ sets ont également rythmé ces 4 jours.

    "Familles, étudiants, groupes d'amis, passionnés de gastronomie, amateurs de musique ou simples curieux : le Lyon Street Food Festival a une nouvelle fois réuni des visiteurs de tous horizons, de tous âges et de tous profils", concluent les organisateurs.

    Lire aussi : Lyon Street Food Festival : "notre rôle, c'est aussi de mettre un coup de projecteur sur les talents de demain"

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