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joueurs boules lyon
Crédit : Ligue Sports-Boule M1

La Métropole de Lyon sacrée championne de la ligue Sport-Boule M1

  • par Loane Carpano

    • L'équipe de boules Métropole de Lyon a été sacrée championne de la ligue Sports-Boules M1 avec 164 points.

    La Métropole de Lyon est championne de la ligue Sports-Boule M1. Malgré une élimination en demi-finale, l'équipe de boule dirigée par Patrice Landraud termine en tête du classement général de la compétition avec 164 points. Maurienne-Galibier s’est adjugé cette dernière étape à l’issue d’un excellent week-end conclu par un succès en finale face à Plaine de l’Ain (13-10) à Forcalquier (Alpes de Haute-Provence).

    Les Lyonnais devancent ainsi le champion sortant, Plaine de l'Ain (Moncenis), arrivé deuxième avec 156 points. Le CRO Lyon (Dubuis) complète le podium avec 124 points. "Ça a été très compliqué, on est passé par toutes les émotions et on mérite vu notre parcours. Ce sont des années de galère, de labeur, d’investissement, de hauts et de bas, et là c’est le haut. Je veux remercier les joueurs, ma femme et mes coéquipiers qui ont été phénoménaux", félicite Patrice Landraud.

    En parallèle, Julien Molager de l'équipe Métropole de Lyon est devenu le premier lauréat du trophée du meilleur joueur de la saison.

    Lire aussi : Sport Boules : la Métropole de Lyon battue dès les poules à Béziers

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