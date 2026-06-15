La SPA de Lyon relance sa campagne contre les abandons

À l’approche des vacances d’été, la SPA de Lyon et du Sud-Est lance une nouvelle campagne de sensibilisation pour lutter contre les abandons d’animaux.

Alors que les départs en vacances se multiplient, la SPA de Lyon tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme. L’association dévoile sa campagne estivale 2026 autour d’un slogan volontairement interpellant : "Il vous est fidèle. Et vous ?"

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L’objectif est de rappeler que l’adoption d’un animal représente un engagement sur le long terme. Chaque été, les refuges de Brignais et de Dompierre-sur-Veyle prennent en charge près de 2 400 animaux, soit une vingtaine de nouvelles arrivées chaque jour.

À travers des visuels mettant en scène des animaux recueillis dans ses refuges, la SPA souhaite sensibiliser le grand public aux conséquences de l’abandon, qui affecte à la fois les animaux et les structures d’accueil. L’association rappelle également que des solutions de garde ou d’accompagnement existent pour les propriétaires confrontés à des difficultés temporaires.