Actualité
SPA © Tim Douet
Chien accueilli par la SPA à Lyon ©Tim Douet

La SPA de Lyon relance sa campagne contre les abandons

  • par LR

    • À l’approche des vacances d’été, la SPA de Lyon et du Sud-Est lance une nouvelle campagne de sensibilisation pour lutter contre les abandons d’animaux.

    Alors que les départs en vacances se multiplient, la SPA de Lyon tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme. L’association dévoile sa campagne estivale 2026 autour d’un slogan volontairement interpellant : "Il vous est fidèle. Et vous ?"

    A lire aussi : Deux journées portes ouvertes pour découvrir la SPA de Lyon

    L’objectif est de rappeler que l’adoption d’un animal représente un engagement sur le long terme. Chaque été, les refuges de Brignais et de Dompierre-sur-Veyle prennent en charge près de 2 400 animaux, soit une vingtaine de nouvelles arrivées chaque jour.

    À travers des visuels mettant en scène des animaux recueillis dans ses refuges, la SPA souhaite sensibiliser le grand public aux conséquences de l’abandon, qui affecte à la fois les animaux et les structures d’accueil. L’association rappelle également que des solutions de garde ou d’accompagnement existent pour les propriétaires confrontés à des difficultés temporaires.

    à lire également
    Nicolas Leblanc nommé directeur commercial de VATES

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Nicolas Leblanc nommé directeur commercial de VATES 17:00
    Lycée du parc élèves
    "On essaye de limiter la casse" : ressenti mitigé chez les lycéens lyonnais après l'épreuve de philosophie 17:00
    nouvel EHPAD de la Sarra ©Ville de Lyon
    Deux jours de jeux organisés pour les seniors à Villeurbanne 16:37
    Montenvers - Mer de Glace en hiver © OT Chamonix / Mont-Blanc
    Train du Montenvers : Un prêt de 80 millions pour renouveler le matériel roulant 16:22
    joueurs boules lyon
    La Métropole de Lyon sacrée championne de la ligue Sport-Boule M1 16:16
    d'heure en heure
    SPA © Tim Douet
    La SPA de Lyon relance sa campagne contre les abandons 16:02
    La 10e édition du Lyon Street Food Festival a attiré 47 000 visiteurs 15:44
    Coupe du monde 2026 : où regarder le match des Bleus ce mardi à Lyon ? 15:12
    Thomas Rudigoz
    Plainte pour viol contre Roman Abreu : Renaissance quitte le groupe Cœur lyonnais 14:25
    Rodéos urbains, jets de projectiles… La police interpelle trois individus à Bron 13:56
    Lyon : la Fondation Fourvière change de gouvernance, Jean Christophe Aguettant nommé président 13:20
    Lyon : un ancien proviseur condamné à six ans de prison pour agression pédocriminelle 12:48
    Exposition : Arcabas, Art sacré monumental au musée de la Grande Chartreuse  12:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut